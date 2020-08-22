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Это уже флешмоб? Форвард «Руха» отпраздновал гол понятным всем жестом

22.08.2020 19:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти дни в Беларуси проходят мирные акции солидарности и 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Во время которого некоторые белорусские футболисты, празднуя гол, поднимают вверх обе руки, одна из которых сжата в кулак, а вторая показывает знак «V».

Сегодня в Городее так поступил нападающий «Руха» Олег Никифоренко, забивший в ворота местного «сахарного» клуба.


Скриншот видео АБФФ TV

А вчера так праздновал взятие ворот форвард «Ислочи» Николай Януш, оформивший дубль в ворота «Шахтера».

 
 
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Олег Никифоренко забил гол в ворота «Городеи» и вскинул руки вверх, показывая популярный в Беларуси жест.
 
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