Это уже флешмоб? Форвард «Руха» отпраздновал гол понятным всем жестом

Источник материала: Tut.by

В эти дни в Беларуси проходят мирные акции солидарности и 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Во время которого некоторые белорусские футболисты, празднуя гол, поднимают вверх обе руки, одна из которых сжата в кулак, а вторая показывает знак «V».

Сегодня в Городее так поступил нападающий «Руха» Олег Никифоренко, забивший в ворота местного «сахарного» клуба .



Скриншот видео АБФФ TV

А вчера так праздновал взятие ворот форвард «Ислочи» Николай Януш , оформивший дубль в ворота «Шахтера».