Как прошла суббота? Акции протеста и митинги за Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусский лидер выступил перед своими сторонниками в Гродно. На площади Ленина собрались тысячи человек с белорусской символикой. С трибуны звучали выступления в поддержку президента и стабильности в республике. Вечером на этом же месте горожане собрались на протестный митинг под бело-красно-белыми флагами.

В Минске прошла акция "Женщины в белом". Сотни девушек с цветами выстроились в цепи солидарности на центральных улицах города против милицейского произвола. Популярная белорусская группа NaviBand присоединилась к акции.

Вечером минчане традиционно собрались на мирный митинг на площади Независимости, к нему присоединилась член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

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