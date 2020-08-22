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Как прошла суббота? Акции протеста и митинги за Лукашенко
23.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусский лидер
© Sputnik / Алексей Витвицкий
В Минске прошла акция "Женщины в белом". Сотни девушек с цветами выстроились в цепи солидарности на центральных улицах города против милицейского произвола. Популярная белорусская группа NaviBand присоединилась к акции.
Вечером минчане традиционно собрались на мирный митинг на площади Независимости, к нему присоединилась член президиума Координационного совета Мария Колесникова.
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