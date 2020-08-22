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Как прошла суббота? Акции протеста и митинги за Лукашенко

23.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусский лидер выступил перед своими сторонниками в Гродно. На площади Ленина собрались тысячи человек с белорусской символикой. С трибуны звучали выступления в поддержку президента и стабильности в республике. Вечером на этом же месте горожане собрались на протестный митинг под бело-красно-белыми флагами. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В Минске прошла акция "Женщины в белом". Сотни девушек с цветами выстроились в цепи солидарности на центральных улицах города против милицейского произвола. Популярная белорусская группа NaviBand присоединилась к акции.

Вечером минчане традиционно собрались на мирный митинг на площади Независимости, к нему присоединилась член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Четырнадцатый день после выборов президента в Беларуси продолжаются акции протеста и митинги в поддержку Лукашенко. Смотрите на нашем видео, чем запомнилась...
 
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