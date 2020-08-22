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Стало известно, кто будет соведущей Ивлеевой в программе «Орел и Решка». Зрители остались недовольны

22.08.2020 21:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, кто будет соведущей Ивлеевой в программе «Орел и Решка». Зрители остались недовольны

Начались съемки нового сезона популярной программы «Орел и Решка», где одной из ведущих стала Анастасия Ивлеева.

Поклонники Ивлеевой определили ее судьбу и оставили более 500 тыс. комментариев с хештегом #настюшкуврешку под постом в аккаунте телеканала «Пятница!». В итоге ведущую вернули в программу, и она была благодарна фолловерам.

Соведущим Анастасии зрители захотели видеть Антона Птушкина, однако оказалось, что вакантное место заняла подруга Ивлеевой – Юлия Коваль.

На странице программы в Instagram свой выбор объяснили так: «Мы решили узнать, что сильнее – дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться! А вот кто развлекаться на полную, а кто спать на пляже - решит орёл или решка».

Однако подписчики аккаунта были разочарованы. «Придётся пропустить ещё и этот сезон, прошлый не смотрела из-за Коваль», «Разочарование», «Тогда и смотреть не буду. Очень жаль», «Печально», – писали они в комментариях. 

Недавно также стало известно, что в проект возвращается и Регина Тодоренко. но путешествовать она будет только по России.

Фото: Instagram @orelireshka_official

 

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Начались съемки нового сезона популярной программы «Орел и Решка», где одной из ведущих стала Анастасия Ивлеева. Поклонники Ивлеевой определили ее судьбу и...
 
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