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Стало известно, кто будет соведущей Ивлеевой в программе «Орел и Решка». Зрители остались недовольны
Источник материала: ОНТ
Начались съемки нового сезона популярной программы «Орел и Решка», где одной из ведущих стала Анастасия Ивлеева.
Поклонники Ивлеевой определили ее судьбу и оставили более 500 тыс. комментариев с хештегом #настюшкуврешку под постом в аккаунте телеканала «Пятница!». В итоге ведущую вернули в программу, и она была благодарна фолловерам.
Соведущим Анастасии зрители захотели видеть Антона Птушкина, однако оказалось, что вакантное место заняла подруга Ивлеевой – Юлия Коваль.
На странице программы в
Однако подписчики аккаунта были разочарованы. «Придётся пропустить ещё и этот сезон, прошлый не смотрела из-за Коваль», «Разочарование», «Тогда и смотреть не буду. Очень жаль», «Печально», – писали они в комментариях.
Недавно также стало известно, что в проект возвращается и Регина Тодоренко. но путешествовать она будет только по России.
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Стало известно, кто будет соведущей Ивлеевой в программе «Орел и Решка». Зрители остались недовольны
Начались съемки нового сезона популярной программы «Орел и Решка», где одной из ведущих стала Анастасия Ивлеева. Поклонники Ивлеевой определили ее судьбу и...
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