Лидер «Дай Дарогу!» Юра Стыльский вышел на свободу

Источник материала: Tut.by

22 августа из изолятора временного содержания Ленинского РОВД в Бресте вышел на свободу лидер группы «Дай Дарогу!» Юра Стыльский. Об этом сообщили в официальном аккаунте группы в телеграме .



Фото: instagram.com/stylskii

Юра вышел на свободу в 23.30. Администратор группы сообщил, что «это еще не конец, скоро будет суд».

Стыльского задержали около 15 часов 20 августа, на улице Буденного в Бресте. По словам очевидца, никакого митинга в районе задержания не было, как и людей рядом с музыкантом.

До этого его задержали после субботнего шествия , где он шел с большим флагом во главе колонны. Это произошло возле его дома в Бресте.