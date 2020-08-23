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Лидер «Дай Дарогу!» Юра Стыльский вышел на свободу
Источник материала: Tut.by
22 августа из изолятора временного содержания Ленинского РОВД в Бресте вышел на свободу лидер группы «Дай Дарогу!» Юра Стыльский. Об этом сообщили в официальном
Юра вышел на свободу в 23.30. Администратор группы сообщил, что «это еще не конец, скоро будет суд».
Стыльского задержали около 15 часов 20 августа, на улице Буденного в Бресте. По словам очевидца, никакого митинга в районе задержания не было, как и людей рядом с музыкантом.
До этого его задержали после
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Администратор группы сообщил, что «это еще не конец, скоро будет суд».
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