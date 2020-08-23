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Определены все участники 1/4 финала Кубка Стэнли

23.08.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определены все участники 1/4 финала Кубка Стэнли

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» завершил борьбу в плей-офф НХЛ, уступив в серии первого раунда «Ванкуверу».

Шестая встреча этого противостояния, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:2 в пользу канадской команды. В составе победителей дубль оформил Тайлер Мотт. Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли. «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Тампа-Бэй» встретится с «Бостоном». «Ванкувер» с «Вегасом». Стартовый матч этой стадии состоится сегодня. В нем сыграют «Колорадо» и «Даллас».

 

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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» завершил борьбу в плей-офф НХЛ, уступив в серии первого раунда «Ванкуверу». Шестая встреча этого противостояния,...
 
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