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Определены все участники 1/4 финала Кубка Стэнли
Источник материала: ОНТ
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» завершил борьбу в плей-офф НХЛ, уступив в серии первого раунда «Ванкуверу».
Шестая встреча этого противостояния, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:2 в пользу канадской команды. В составе победителей дубль оформил Тайлер Мотт. Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли. «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Тампа-Бэй» встретится с «Бостоном». «Ванкувер» с «Вегасом». Стартовый матч этой стадии состоится сегодня. В нем сыграют «Колорадо» и «Даллас».
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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» завершил борьбу в плей-офф НХЛ, уступив в серии первого раунда «Ванкуверу». Шестая встреча этого противостояния,...
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