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17 человек погибли в результате крушения самолета в Южном Судане
Источник материала: ОНТ
22 августа после взлета из аэропорта Джубы в Южном Судане разбился грузовой самолет. В результате происшествия погибли как минимум 17 человек. Об этом
Один человек был спасен. Его немедленно госпитализировали.
Подробности крушения не раскрываются. Начато расследования причин аварии.
Фото: Aviaincidents
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22 августа после взлета из аэропорта Джубы в Южном Судане разбился грузовой самолет. В результате происшествия погибли как минимум 17 человек. Об этом информирует...
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