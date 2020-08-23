17 человек погибли в результате крушения самолета в Южном Судане

Источник материала: ОНТ

22 августа после взлета из аэропорта Джубы в Южном Судане разбился грузовой самолет. В результате происшествия погибли как минимум 17 человек. Об этом информирует агентство «Синьхуа».

Один человек был спасен. Его немедленно госпитализировали.

Подробности крушения не раскрываются. Начато расследования причин аварии.

Фото: Aviaincidents

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