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В Минске спустя десять дней нашли тело пропавшего во время протестов
Источник материала: Партизан
В Минске нашли мертвым 28-летнего Никиту Кривцова, которого разыскивали с 12 августа.
По информации издания, тело минчанина со следами избиения обнаружили в лесопарке на Парниковой улице.
Его супруга Елена Кривцова в беседе с русской службой Би-би-си сказала: «Насчет того, был он избит или нет, еще неизвестно». «Завтра поедем на опознание», — сообщила она, добавив, что не знает, участвовал ли ее муж в протестах.
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В Минске нашли мертвым 28-летнего Никиту Кривцова, которого разыскивали с 12 августа.
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