В Минске спустя десять дней нашли тело пропавшего во время протестов

По информации издания, тело минчанина со следами избиения обнаружили в лесопарке на Парниковой улице.





Его супруга Елена Кривцова в беседе с русской службой Би-би-си сказала: «Насчет того, был он избит или нет, еще неизвестно». «Завтра поедем на опознание», — сообщила она, добавив, что не знает, участвовал ли ее муж в протестах.



