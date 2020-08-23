Источник материала: Tut.by

Маркетолог и психолог Ольга Седина написала пост по мотивам лекции известного украинского психолога Марии Кехтер. В нем она объясняет, как формируется и проявляется психологическая травма у задержанных на протестах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— На улицах, в автозаках и тюрьме наши ребята попадали в ситуацию жесткого насилия, на которую наша психика совершенно не заточена. В такой ситуации включается аварийная система: все силы организма, вся энергия направлена на то, чтобы организму выжить. Наш энергозатратный молодой человеческий мозг неокортекс отключается и включается древний, практически животный, рептильный мозг. У него есть только 3 варианта реакции на такую ситуацию: Бей! Беги! или Замри!

У ребят в тюрьме и автозаках был только один вариант — замереть и физически, и психически. А сами они находились в атмосфере небывалого эмоционального накала. И все эти эмоции, которые могли бы там возникать — дикая боль, страх, ярость, ужас, отвращение, ненависть — невозможно было прожить и нормально на них среагировать: убегать, драться, орать, защищаться. Можно было только замереть. Все эти эмоции в тот жестокий период капсулировались в большой психический контейнер и остались непрожитыми. Сформировался клубок сильнейших ярчайших непрожитых чувств и эмоций, переживание которых единовременно нормальная психика просто не может выдержать. Так формируется психологическая травма.

Человек возвращается к нормальной жизни, восстанавливается работа неокортекса, но клубок заряженных переживаний есть, он не размотан. Психика его носит, при этом на сдерживание и капсулирование этих эмоций тратит огромное количество сил. И переработать не может — потому что там адова, ядерная смесь, для психики невыносимая.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Поначалу это может быть человеку незаметно. Но через время, какие-то из закапсулированных чувств просачиваются и фонят в нормальной жизни — человек ни с того ни с сего может выдать неадекватную реакцию, его могут мучить кошмары, панические атаки, страхи и т. д. Может появиться апатия и отсутствие сил. Это будет очень сильно мешать: будет сложно строить отношения, нормально работать, да и просто жить каждый день. Велика вероятность депрессии и даже суицида.

Этот клубок возможно распутать. Кто-то справится сам — отреагирует, поплачет, расскажет близким. Многим, очень многим это не поможет, и нужна будет помощь специалиста. Поэтому так важно отправить этих людей к профессиональному психологу. Сейчас есть много возможностей получить квалифицированную помощь бесплатно, например, здесь.

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