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Лукашенко с понедельника поручил закрыть бастующие предприятия

23.08.2020 09:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия.

"Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота", - сказал Лукашенко.

По его мнению, тогда "люди остынут", а после этого "разберемся потом, кого пригласить на это предприятие", сообщает "Интерфакс".

Ранее в субботу Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области вместо прежнего губернатора Владимира Кравцова.

Также президент страны поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, и выявить всех "подстрекателей и провокаторов".

"Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, всех подстрекателей и провокаторов", - добавил он, заявив, что у властей Беларуси "есть все списки их".

В Гродно Александр Лукашенко также назвал большую часть фотографий избитых людей «постановочными кадрами».

«В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей».

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия.
 
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