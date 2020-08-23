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У метро, парка и в сталинке. Как выглядят и почем продаются самые дешевые «однушки» Минска
Источник материала: Tut.by
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В сталинке
В сталинке на улице Жилуновича, 35 продают квартиру площадью 27,5 квадратных метров. Дом кирпичный, четырехэтажный, 1958 года постройки. Площадь жилой комнаты — 17,4 квадратного метра, кухни — 5,3. Санузел совмещенный, балкона нет.
Продается квартира за 37 тысяч долларов в эквиваленте.
На Ангарской
Квартира площадью 33,4 квадратного метра расположена на улице Алтайской, 90/1. Дом панельный, 9-этажный. Площадь жилой комнаты — 16,6 квадратного метра, кухни — 7,1. Санузел раздельный.
Квартира требует ремонта и продается за 38,8 тысячи долларов в эквиваленте.
Возле МКАД
Квартира площадью 35,2 квадратного метра расположена на улице Илимской, 13 район Ангарской-4 и МКАД). Дом панельный, 9-этажный, 1985 года постройки.
Площадь жилой комнаты — 16,7 квадратного метра, кухни — 7. В квартире раздельный санузел, есть лоджия. Продается за 38,9 тысячи долларов в эквиваленте.
Возле «Михалово»
Квартира площадью 30,2 квадратного метра расположена в переулке Дубравинском, 3/1. Дом панельный, пятиэтажный, 1965 года постройки. Площадь жилой комнаты — 19,9 квадратного метра, кухни — 5,5.
В 2005 году в доме был капитальный ремонт. Также за квартирой закреплен подвал. Продается квартира за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте.
Возле парка Дружбы народов
Квартира площадью 30,2 квадратного метра расположена на улице Богдановича, 90. Дом кирпичный, пятиэтажный, 1980 года постройки. Площадь жилой комнаты — 18,7 квадратного метра, кухни — 5,9. Санузел совмещенный, есть балкон.
Продается квартира за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте.
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Сделали подбору самых дешевых однокомнатных квартир столицы, стоимость которых не превышает 40 тысяч долларов.
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