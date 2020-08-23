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У метро, парка и в сталинке. Как выглядят и почем продаются самые дешевые «однушки» Минска

23.08.2020 09:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно данным НКА, в середине лета на вторичном рынке столицы если и наблюдались изменения в цене квадратного метра, то не столь резкие, как на первичном. И если «двушки» дорожали, а «трешки» немного дешевели, то средняя цена «квадрата» на однокомнатные квартиры осталась без изменений, в пределах 1400 долларов в эквиваленте. Выходит, что обычая «однушка» в 32 квадратных метра с простым ремонтом обойдется в 44,8 тысячи долларов. Конечно, на рынке есть квартиры и дешевле 40 тысяч. Как выглядят самые бюджетные варианты Минска — в нашей подборке.

В сталинке

В сталинке на улице Жилуновича, 35 продают квартиру площадью 27,5 квадратных метров. Дом кирпичный, четырехэтажный, 1958 года постройки. Площадь жилой комнаты — 17,4 квадратного метра, кухни — 5,3. Санузел совмещенный, балкона нет.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается квартира за 37 тысяч долларов в эквиваленте.

На Ангарской

Квартира площадью 33,4 квадратного метра расположена на улице Алтайской, 90/1. Дом панельный, 9-этажный. Площадь жилой комнаты — 16,6 квадратного метра, кухни — 7,1. Санузел раздельный.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Квартира требует ремонта и продается за 38,8 тысячи долларов в эквиваленте.

Возле МКАД

Квартира площадью 35,2 квадратного метра расположена на улице Илимской, 13 район Ангарской-4 и МКАД). Дом панельный, 9-этажный, 1985 года постройки.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Площадь жилой комнаты — 16,7 квадратного метра, кухни — 7. В квартире раздельный санузел, есть лоджия. Продается за 38,9 тысячи долларов в эквиваленте.

Возле «Михалово»

Квартира площадью 30,2 квадратного метра расположена в переулке Дубравинском, 3/1. Дом панельный, пятиэтажный, 1965 года постройки. Площадь жилой комнаты — 19,9 квадратного метра, кухни — 5,5.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

В 2005 году в доме был капитальный ремонт. Также за квартирой закреплен подвал. Продается квартира за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте.

Возле парка Дружбы народов

Квартира площадью 30,2 квадратного метра расположена на улице Богдановича, 90. Дом кирпичный, пятиэтажный, 1980 года постройки. Площадь жилой комнаты — 18,7 квадратного метра, кухни — 5,9. Санузел совмещенный, есть балкон.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается квартира за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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Сделали подбору самых дешевых однокомнатных квартир столицы, стоимость которых не превышает 40 тысяч долларов.
 
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