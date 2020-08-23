Родственники не могут выяснить судьбу близких, которые не выходят на связь после 18 августа













Ильинкевич Даниил был задержан утром 21 августа и доставлен во Фрунзенский РУВД был задержан утром 21 августа и доставлен во Фрунзенский РУВД Минска , затем в Московский РУВД, где сообщили, что отправили в ЦИП на Окрестина. Родственникам отвечают, что Ильинкевича к ним не доставляли.





Шагов Александр Юрьевич. 18 августа отнес заявление на действия сотрудников милиции в Первомайский РУВД Минска. Вышел через какое-то время, примерно в 16-30, а затем пропал. Телефон не отвечает. Вероятно был задержан вечером.





В Минске исчез участник протестов Юрий Стрижак. Родители сообщили "Весне", что 20 августа около 8 вечера он был на акции, а после 11 вечера его телефон стал недоступен.





Также с 20 августа не выходит на связь жители Минска Сергей Болотько (работает в БГУИР, 1985 года рождения) и его жена;





21 августа перестал отвечать на звонки житель Минска Владимир Благополучный, который пошел утром на работу и не вернулся.





В Солигорске исчезли 21 августа активисты стачкома ОАО "Беларуськалий" Алеся и Владимир Логиновы. 23 августа стало известно по информации стачкома ОАО" Беларуськалий", что Алеся и Владимир Логиновы числится в списках затраченных Солигорского РОВД.





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Что касается пропавших в период с 9 по 13 августа - судьба с их, по информации МВД, установлена.





МВД проверил список пропавших, который был опубликован на TUT.BY и в котором на 9 утра 21 августа насчитывалось 9 человек (по данным на 17.00 там семь человек).





Из девяти:





два человека не идентифицированы,





два разысканных ранее,





один официально объявлен в розыск как пропавший без вести;





по двум поданным заявлениям в ОВД о розыске, проводится проверка;





один разыскивается по линии других служб МВД.