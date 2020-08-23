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Родственники не могут выяснить судьбу близких, которые не выходят на связь после 18 августа

23.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На телефон правозащитного центра "Весна" продолжают поступать сообщения о том, что люди не могут отыскать своих родных и близких, телефоны которых внезапно перестают отвечать. О некоторых известно, что их задержали сотрудники милиции, однако местонахождение выяснить невозможно. Правозащитники смогли разыскать несколько человек. Об остальных предоставляем информацию.




Ильинкевич Даниил был задержан утром 21 августа и доставлен во Фрунзенский РУВД Минска, затем в Московский РУВД, где сообщили, что отправили в ЦИП на Окрестина. Родственникам отвечают, что Ильинкевича к ним не доставляли.

Шагов Александр Юрьевич. 18 августа отнес заявление на действия сотрудников милиции в Первомайский РУВД Минска. Вышел через какое-то время, примерно в 16-30, а затем пропал. Телефон не отвечает. Вероятно был задержан вечером.

В Минске исчез участник протестов Юрий Стрижак. Родители сообщили "Весне", что 20 августа около 8 вечера он был на акции, а после 11 вечера его телефон стал недоступен.

Также с 20 августа не выходит на связь жители Минска Сергей Болотько (работает в БГУИР, 1985 года рождения) и его жена;

21 августа перестал отвечать на звонки житель Минска Владимир Благополучный, который пошел утром на работу и не вернулся.

В Солигорске исчезли 21 августа активисты стачкома ОАО "Беларуськалий" Алеся и Владимир Логиновы. 23 августа стало известно по информации стачкома ОАО" Беларуськалий", что Алеся и Владимир Логиновы числится в списках затраченных Солигорского РОВД.

Правозащитники обращаются к гражданам, которым известна информация об этих  людях: сообщите нам  нихпо телефону: 8 (017) 394 63 11, либо на электронную почту: [email protected]

Что касается пропавших в период с 9 по 13 августа - судьба с их, по информации МВД, установлена.

МВД проверил список пропавших, который был опубликован на TUT.BY и в котором на 9 утра 21 августа насчитывалось 9 человек (по данным на 17.00 там семь человек).

Из девяти:

два человека не идентифицированы,

два разысканных ранее,

один официально объявлен в розыск как пропавший без вести;

по двум поданным заявлениям в ОВД о розыске, проводится проверка;

один разыскивается по линии других служб МВД.
 
Теги: Минск
 
 
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На телефон правозащитного центра "Весна" продолжают поступать сообщения о том, что люди не могут отыскать своих родных и близких, телефоны которых внезапно...
 
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