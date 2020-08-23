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Зеленский советует своему другу Лукашенко провести новые выборы

23.08.2020 09:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы, что позволит разрешить политическую ситуацию в стране без крови. Впрочем, кровь уже пролилась.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», - сказал Зеленский в интервью Euronews.

По его словам, на повторные выборы пригласил бы всех международных наблюдателей, кто бы только захотел.

«Сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — дал совет Зеленский.

Впрочем, заранее известно, как Лукашенко отреагирует на совет Зеленского, скажет: «Деточка, когда ты проведешь 26 лет на посту президента, вот тогда я и послушаю, что ты петь будешь»…

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы, что позволит разрешить политическую ситуацию в стране без крови. Впрочем, кровь...
 
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