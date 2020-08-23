Восемь человек погибли и шесть пропали без вести в результате столкновения судов в Китае

Источник материала: ОНТ

Восемь человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести после столкновения сухогруза и танкера в устье реки Янцзы (Китай). Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление властей Шанхая.

Танкер, груженый тремя тысячами тонн бензина, столкнулся с судном, перевозившим гравий и песок. На палубе танкера в результате аварии возник пожар. Сухогруз затонул.

Спасателям удалось сохранить жизни троих человек. Позже были найдены тела восьмерых погибших.

Продолжаются поиски пропавших, задействованы два самолета и 15 судов.

Начато расследование причин столкновения.

Фото: ТАСС

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