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Восемь человек погибли и шесть пропали без вести в результате столкновения судов в Китае
Источник материала: ОНТ
Восемь человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести после столкновения сухогруза и танкера в устье реки Янцзы (Китай). Об этом
Танкер, груженый тремя тысячами тонн бензина, столкнулся с судном, перевозившим гравий и песок. На палубе танкера в результате аварии возник пожар. Сухогруз затонул.
Спасателям удалось сохранить жизни троих человек. Позже были найдены тела восьмерых погибших.
Продолжаются поиски пропавших, задействованы два самолета и 15 судов.
Начато расследование причин столкновения.
Фото: ТАСС
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Восемь человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести после столкновения сухогруза и танкера в устье реки Янцзы (Китай). Об этом информирует агентство...
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