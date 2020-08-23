Юрист: Математика, статистика, социология, юриспруденция, общественное мнение — все против результатов выборов





«Белорусы и рынок» рассказал юрист Сергей ГАСОЯН. Об этом газетерассказал юрист Сергей ГАСОЯН.





— На всех этапах избирательного процесса фиксировались многочисленные нарушения, которые позволяют ставить под сомнение законность результатов выборов.





Агитация и сбор подписей за кандидата от власти велась с использованием всего имеющегося в арсенале административного, медийного и силового ресурсов, что напрямую запрещено избирательным законодательством. В сети размещено множество материалов о принудительном сборе подписей среди работников бюджетных организаций. В итоге при фактическом отсутствии пикетов за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты ему насчитали более 2 млн подписей. Абсурдно выглядела ситуация с «лишними» голосами, поданными за некоторых кандидатов, еще более абсурдными были попытки ЦИК объяснить причины возникновения излишков.





Об отказе в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов сказано уже немало. Отмечу только, что многочисленные доказательства действительности подписей, обосновывающие законность регистрации в качестве кандидатов, не были приняты ни ЦИК, ни Верховным судом.





Явка на выборы была действительно рекордной. В последний день голосования на многих участках наблюдались очереди из желающих воспользоваться своим избирательным правом, но справедливо полагавших, что голосование в основной день затруднит возможную фальсификацию итогов. Эта идея имела смысл, учитывая официальную статистику по явке избирателей и распределению голосов за пять дней досрочного голосования. И мы наблюдали, как оппоненты действующего режима обозначали себя белыми ленточками и стояли в очередях для голосования до самого закрытия участков.





Любопытно, что математические расчеты доказывают, что даже при столь высокой явке процентное соотношение голосов, приведенное Центризбиркомом, фактически невозможно. Косвенно данный факт подтверждается самими избирателями, проводящими мирные акции протеста. Понятно, что это не аргумент в споре, но 16 августа только на улицы Минска вышли почти 300 тыс. человек.





Сомнения в результатах выборов должны быть развеяны. Власть, а не избиратели должны доказать законность итогов выборов. Не вколачивать в головы, а доказывать законными и демократичными методами. К сожалению, власть уже сформулировала свою позицию по данному вопросу: «Мне наплевать чего вы там хотите».





Предложение о пересчете голосов? Во-первых, непонятно кем, когда и кому это было предложено. Во-вторых, отсутствует установленная законом процедура ересчета. В-третьих, а что, собственно, перепроверять? Протоколы избирательных комиссий? Не вижу смысла. Бюллетени? Сомневаюсь, что они еще существуют. Вот почему сейчас главный общественный запрос — повторные выборы. Под жестким общественным контролем.





Создание Координационного совета — это следствие отсутствия адекватной реакции власти на потребности белорусского общества. Возбуждение уголовного дела по ст. 361 УК РБ свидетельствует о том, режим трактует деятельность совета как направленную на захват государственной власти и причинение вреда национальной безопасности. Вот такой ответ на общественный запрос. Привычный сценарий силового решения проблемы. А ведь до сих пор нет информации о возбуждении уголовных дел по факту гибели, умышленному причинению вреда здоровью людей во время протестных акций.





Получается, что математика, статистика, социология, юриспруденция, общественное мнение — все против результатов выборов. Но, похоже, власти это не очень-то волнует.