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Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое

23.08.2020 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В мире есть много людей, которыми мы восхищаемся. Шахтёры, врачи, электрики, инженеры и представители других профессий всегда вызывают уважение своим трудом. Однако в большинстве своём это не публичные люди, поэтому о них говорят относительно редко.

А вот индустрия развлечений сейчас пользуется огромной популярностью. У большинства музыкантов, актёров, режиссёров и представителей других творческих специальностей есть странички в соцсетях, где они рассказывают о своей жизни. Сейчас эти люди хорошо всем известны, но в детстве они не выделялись. Интересно, какими они были в свои юные годы?

Пётр Красилов

Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое
Фото: instagram.com/petrkrasilov_art

Моника Беллуччи

«Я всегда буду благодарна маме». Как (не) менялась 55-летняя Моника Беллуччи

Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel (Беллуччи справа)

Николай Басков

Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое
Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николас Кейдж

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни

Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое
Фото: twitter.com/zacgormania

Эльвира Болгова

Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое
Фото: instagram.com/elvirabolgova

Дженнифер Лоуренс

Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь

Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлоеФото: instagram.com/retroosstyle

Регина Тодоренко

Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Кстати, ранее мы показывали несколько снимков, которые вызывают ностальгию. Вы ещё помните Леонтьева и Николаева такими (здесь подробнее)?

Люди в материале: Регина Тодоренко, Дженнифер Лоуренс, Эльвира Болгова, Николас Кейдж, Николай Басков, Моника Беллуччи, Пётр Красилов, Jennifer Lawrence, Nicolas Cage, Monica Bellucci

 
 
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В мире есть много людей, которыми мы восхищаемся. Шахтёры, врачи, электрики, инженеры и представители других профессий всегда вызывают уважение своим трудом....
 
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