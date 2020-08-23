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Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое
Источник материала: СТВ
В мире есть много людей, которыми мы восхищаемся. Шахтёры, врачи, электрики, инженеры и представители других профессий всегда вызывают уважение своим трудом. Однако в большинстве своём это не публичные люди, поэтому о них говорят относительно редко.
А вот индустрия развлечений сейчас пользуется огромной популярностью. У большинства музыкантов, актёров, режиссёров и представителей других творческих специальностей есть странички в соцсетях, где они рассказывают о своей жизни. Сейчас эти люди хорошо всем известны, но в детстве они не выделялись. Интересно, какими они были в свои юные годы?
Пётр Красилов
Моника Беллуччи
Николай Басков
Николас Кейдж
Эльвира Болгова
Дженнифер Лоуренс
Фото: instagram.com/retroosstyle
Регина Тодоренко
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В мире есть много людей, которыми мы восхищаемся. Шахтёры, врачи, электрики, инженеры и представители других профессий всегда вызывают уважение своим трудом....
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