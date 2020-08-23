Узнаете Баскова? Показываем 7 фото, которые возвращают в прошлое

Источник материала: СТВ

В мире есть много людей, которыми мы восхищаемся. Шахтёры, врачи, электрики, инженеры и представители других профессий всегда вызывают уважение своим трудом. Однако в большинстве своём это не публичные люди, поэтому о них говорят относительно редко.

А вот индустрия развлечений сейчас пользуется огромной популярностью. У большинства музыкантов, актёров, режиссёров и представителей других творческих специальностей есть странички в соцсетях, где они рассказывают о своей жизни. Сейчас эти люди хорошо всем известны, но в детстве они не выделялись. Интересно, какими они были в свои юные годы?

Пётр Красилов



Фото: instagram.com/petrkrasilov_art

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Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel (Беллуччи справа)

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Фото: instagram.com/nikolaibaskov

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Фото: twitter.com/zacgormania

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Фото: instagram.com/elvirabolgova

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Фото: instagram.com/retroosstyle

Регина Тодоренко



Фото: instagram.com/reginatodorenko