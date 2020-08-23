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Белорусы стали вторыми на первом этапе "Танкового биатлона"
23.08.2020 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг – Sputnik. Белорусский экипаж занял второе место по итогам первого этапа "Танковый биатлон", соревнования прошли в воскресенье на подмосковном полигоне в Алабино,
Белорусские танкисты поразили все мишени без промахов и уступили только китайским коллегам, занявшим первое место, 2 минуты и 36 секунд.
© Sputnik Александр Хроленко
Третьим к финишу привел свой танк азербайджанский экипаж, четвертое место – у танкистов из Сербии.
"Танковый биатлон" проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября, белорусы соревнуются в первом дивизионе с командами России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Азербайджана, Сербии и Узбекистана. Всего в "Танковом биатлоне" участвуют команды из 16 стран.
В основном экипажи выступают на танках Т-72Б3, причем белорусская сборная
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Экипаж отстрелялся без промахов и показал второе время, уступив около двух с половиной минут китайским танкистам.
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