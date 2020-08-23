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Белорусы стали вторыми на первом этапе "Танкового биатлона"

23.08.2020 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Белорусский экипаж занял второе место по итогам первого этапа "Танковый биатлон", соревнования прошли в воскресенье на подмосковном полигоне в Алабино, прямую трансляцию вели организаторы конкурса.

Белорусские танкисты поразили все мишени без промахов и уступили только китайским коллегам, занявшим первое место, 2 минуты и 36 секунд.

© Sputnik Александр Хроленко
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Третьим к финишу привел свой танк азербайджанский экипаж, четвертое место – у танкистов из Сербии.

"Танковый биатлон" проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября, белорусы соревнуются в первом дивизионе с командами России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Азербайджана, Сербии и Узбекистана. Всего в "Танковом биатлоне" участвуют команды из 16 стран.

В основном экипажи выступают на танках Т-72Б3, причем белорусская сборная привезла на соревнования свои боевые машины, доработанные на оборонных заводах. На этот раз во время жеребьевки им достался синий цвет. Сборная Китая же выступает на собственных танках Type 96. Остальным командам танки предоставляет российская сторона.

 
Теги: Минск
 
 
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Экипаж отстрелялся без промахов и показал второе время, уступив около двух с половиной минут китайским танкистам.
 
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