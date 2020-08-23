Tether обогнал bitcoin по популярности в Восточной Азии

Источник материала: Ежедневник

Восточная Азия – крупнейший рынок цифровых активов. При этом, помимо самой капитализированной криптовалюты – bitcoin – жители региона уделяют особое внимание стейблкоину Tether.

К такому выводу, в ходе своего очередного исследования показателей рынка за год, пришли аналитики Chainalysis, пишет Bloomchain.

По мнению специалистов, Восточная Азия стала крупным центром работы профессиональных трейдеров, интересы которых ориентированы на BTC. Еще одним лидером оказалась Северная Америка. Последнее место, несмотря на активный рост спроса на bitcoin, заняла Африка.

Также Азия оказалась лидером по количеству операций со стейблкоинами. Второе место занял Ближний Восток. Третья строчка досталась Восточной Европе. Альткоины, по данным исследования, пользуются наибольшим спросом в Восточной Азии. Реже всего их используют в Африке. Bitcoin, тем временем, активнее всего задействуют в Северной Америке.