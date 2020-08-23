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Пес требует все время чесать ему пузо – милое видео

23.08.2020 18:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес требует все время чесать ему пузо – милое видео

Хозяева доброго пса в Шотландии засняли забавное видео, где пес выпрашивает ласку у хозяев. Ролик разместили на YouTube.

На видеокадрах показана собака – питомец Хор, который любит, когда его гладят, особенно – живот и грудь. На видео он сидит на диване вместе с хозяевами, и когда они забывают его чесать, настойчиво напоминает о себе.


Интересно, что каждый раз, когда хозяйка прекращает его чесать, Хор трогает лапой по руке или плечу человека и очень жалобно смотрит на него.

Это милое видео восхитило пользователей Интернета и заставило их посмеяться от души. В комментариях под роликом люди высказывались, что тоже не могли бы игнорировать такие милые просьбы питомца.



Фото: ID 12019, pixabay

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Хозяева доброго пса в Шотландии засняли забавное видео, где пес выпрашивает ласку у хозяев. Ролик разместили на YouTube. На видеокадрах показана собака – питомец Хор,...
 
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