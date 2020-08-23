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Марш солидарности проходит в 15-й день протестов – фото

23.08.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Масштабная протестная акция началась в центре Минска днем в воскресенье. Участники несанкционированной акции начали стягиваться в центр столицы – на площадь Независимости ― из разных районов города. К 15:30 на площади Независимости собрались десятки тысяч людей, протестующих против результатов президентских выборов и насилия.

В МВД сообщили, что в связи с запланированной акцией оппозиции в Минске принимаются усиленные меры безопасности, минская милиция предупредила о готовящихся провокациях

После нескольких часов акции у Дома правительства, колонна протестующих двинулась в сторону проспекта Победителей к гостинице "Планета".

Минобороны предупредило сегодня, что не допустит людей с бело-красно-белыми флагами к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.

К столичному маршу протеста присоединились и регионы: так, в Гродно протестующие собрались на площади Советской, а в Витебске вышли к площади Победы.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Как проходит несанкционированная акция оппозиции, протестующей против результатов президентских выборов - смотрите в фотоленте Sputnik.
 
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