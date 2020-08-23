Марш новой Беларуси проходит в Минске ― видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Около 16 часов участники марша отправились в сторону гостиницы "Планета" к стеле "Минск — город-герой". К ним присоединились также представители объединенного штаба Мария Колесникова, Сергей Дылевский и другие. Представители штаба сопровождали протестующих до стелы, которая была оцеплена силовиками и оцеплена колючей проволокой.

Координационный совет попросил участников акции отойти от стелы и перейти на другую сторону проспекта, волонтеры выстроились в цепочку, чтобы не пропустить людей к стеле и не допустить конфронтации.

Смотрите на видео, как проходит марш.

Читайте также:

Массовая акция протеста проходит в Минске ― подробности

Марш солидарности проходит в 15-й день протестов – фото

– фото Начальник ГУВД: были поджоги в Минске и готовятся провокации