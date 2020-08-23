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Марш новой Беларуси проходит в Минске ― видео

23.08.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Около 16 часов участники марша отправились в сторону гостиницы "Планета" к стеле "Минск — город-герой". К ним присоединились также представители объединенного штаба Мария Колесникова, Сергей Дылевский и другие. Представители штаба сопровождали протестующих до стелы, которая была оцеплена силовиками и оцеплена колючей проволокой.

Координационный совет попросил участников акции отойти от стелы и перейти на другую сторону проспекта, волонтеры выстроились в цепочку, чтобы не пропустить людей к стеле и не допустить конфронтации.

Смотрите на видео, как проходит марш.

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Теги: Минск
 
 
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Участники акции солидарности собрались в воскресенье днем, 23 августа, на площади Независимости. Проспект Независимости был перекрыт, участники акции заняли не...
 
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