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Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

23.08.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белыничи – один из самых молодых городов Беларуси (в смысле совсем недавно полученного статуса, но никак не богатейшей истории) – готовятся ко Дню письменности. Он по традиции соберет в первые осенние выходные любителей белорусской книги и национальной литературы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В предвкушении праздника и сам городок. Он за последние месяцы преобразился до неузнаваемости. Из мест, которые заслуживают отдельного внимания – новый музей в честь всемирно известного земляка Витольда Бялыницкого-Бирули. Обновили 300-летнюю липовую рощу семьи Огинских, а вместе с ней и городской парк.

Ирина Недобоева заглянула в историю этого легендарного места.  

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Ирина Недобоева, корреспондент:
Именно с этого места по легенде началась история Белыничей. Некогда здесь был православный Свято-Ильинский мужской монастырь. Но в начале XVII века он сгорел. В хаосе при загадочных обстоятельствах исчезла и икона Белыничской Божьей Матери.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Этому небольшому городу суждено было внести существенный вклад в развитие мировой религии и искусства. А легенду о появлении поселения здесь знает, наверное, каждый житель.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Елена Грибайлова, церковный библиотекарь:
Когда хан Батый напал на Киевскую Русь, монахи Киево-Печерской лавры спасали древнюю икону Божией Матери византийского письма. Они сели в лодку. Из Днепра попали в его приток Друть. На ночь решили остановиться возле высокой горы, поросшей лесом. Ночью они проснулись от того, что от иконы исходило сияние – вокруг было светло, как днем. Они упали на колени и воскликнули «Бели ничи».

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Чудотворная икона то исчезала, то вновь появлялась. Но во время Второй мировой войны пропала бесследно вместе с крестом Ефросинии Полоцкой. В храме хранится точная копия. И, по словам прихожан, все так же продолжает творить чудеса.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Елена Грибайлова:
Наша икона удивительна еще и тем, что одна из немногих почитается всеми христианскими конфессиями. Благодаря иконе Белыничской Божьей Матери, благодаря помощи Божией Матери, рождаются дети в семьях, где был поставлен диагноз бесплодие. Исцеляются люди от алкоголизма, от рака. Если эта просьба идет искренне, от сердца.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

На поклон к чудотворной иконе приходили паломники даже из колыбели православия – Киева. Золотые и серебряные украшения венчают образ Богородицы – так получившие исцеление выражают благодарность.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Елена Грибайлова:
Конечно же, это ценно не тем, что там проба какая-то стоит 925-я или еще какая-то. Это ценно тем, что люди приносят от сердца.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Еще в XVII веке Белыничи принадлежали древнему шляхетскому роду Бирулей герба Белыня. Известный белорусский художник Витольд Бялыницки-Бируля, к слову, происходит именно из этой семьи.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Татьяна Тикунова, директор Белыничского районного художественного музея им. В. Бялыницкого-Бирули:
Наверное, так уж сошлись звезды, что этому человеку было суждено было родиться на нашей белыничской земле. И, наверное, во многом благодаря его творчеству о нашем небольшом, но таком красивом и уютном городке знают далеко за его пределами.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Как могут не вдохновлять эти краевиды? Вы только посмотрите на эти пейзажи. Это же настоящий кладезь для творческого человека, для написания картин.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

В честь талантливого и знаменитого земляка в самих Белыничах открыли художественный музей. Во время подготовки ко Всебелорусскому дню письменности здание получило вторую жизнь. Буквально.

Татьяна Тикунова:
Совершенно недавно вы у нас были, да, и даже намека не было, что у нас будет такое грандиозное современное красивое здание. Настоящее украшение города.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Вот мы попадаем в просторный холл. Во всех залах современное освещение, которое позволит каждую картину рассмотреть в деталях.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Это фреска «Восхождение на Голгофу» из нашего несохранившегося монастыря. Мы с вами сейчас видим процесс ее доработки.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

Несколько месяцев Белыничи были похожи на одну большую стройку. Но оно того стоило. Отремонтировали центр культуры, школу искусств, дороги.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Много внимания уделили городскому парку, который станет одной из площадок праздника. В XVIII веке семья Огинских высадила здесь три сотни лип. С тех пор фундаментальных работ не проводили ни разу. Но теперь здесь уютно, как никогда.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Виктор Ивулев, директор Белыничского коммунального предприятия «Жилкомхоз»:
Это устройство тротуарных дорожек, обустройство озера, перекидного мостика и амфитеатр. Это все было сделано для того, что парк стал местом притяжения для населения города.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Ирина Фурсова, заместитель председателя Белыничского райисполкома:
Наш город стал еще красивее и просторнее. Улицы стали широкими и ясными. Мы гордимся тем, что практически заново построили музей. В скором будущем будут вывешиваться экспозиции музейные, готовятся культурная программа и выставки. Словом, Белыничи ждут праздник.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Основной фронт строительных работ уже позади, осталось навести лоск косметический. Но местные жители уже дают оценку.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Нам нравится наш город. Я думаю, к предстоящему Дню письменности нашим гостям тоже будет круто посмотреть, как изменилось. Потому что здесь все очень красиво.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Приятно, что наши небольшие городки, как Белыничи (который, кстати, статус города совсем недавно получил), на глазах расцветают, становятся краше, уютнее. И вообще, я думаю, мы должны гордиться и восхищаться тем уголком, где мы живем, растим детей, внуков. И гордиться свое историей.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

День белорусской письменности традиционно проходит в первое воскресенье сентября в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Первооткрывателем в 1994-м стал древний Полоцк.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Елена Грибайлова, Татьяна Тикунова, Юрий Малиновский, Виктор Ивулев, Ирина Фурсова

 
 
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Новости Беларуси. Белыничи – один из самых молодых городов Беларуси (в смысле совсем недавно полученного статуса, но никак не богатейшей истории) – готовятся ко...
 
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