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Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белыничи – один из самых молодых городов Беларуси (в смысле совсем недавно полученного статуса, но никак не богатейшей истории) – готовятся ко Дню письменности. Он по традиции соберет в первые осенние выходные любителей белорусской книги и национальной литературы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В предвкушении праздника и сам городок. Он за последние месяцы преобразился до неузнаваемости. Из мест, которые заслуживают отдельного внимания – новый музей в честь всемирно известного земляка Витольда Бялыницкого-Бирули. Обновили 300-летнюю липовую рощу семьи Огинских, а вместе с ней и городской парк.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Этому небольшому городу суждено было внести существенный вклад в развитие мировой религии и искусства. А легенду о появлении поселения здесь знает, наверное, каждый житель.
Елена Грибайлова, церковный библиотекарь:
Чудотворная икона то исчезала, то вновь появлялась. Но во время Второй мировой войны пропала бесследно вместе с крестом Ефросинии Полоцкой. В храме хранится точная копия. И, по словам прихожан, все так же продолжает творить чудеса.
Елена Грибайлова:
На поклон к чудотворной иконе приходили паломники даже из колыбели православия – Киева. Золотые и серебряные украшения венчают образ Богородицы – так получившие исцеление выражают благодарность.
Елена Грибайлова:
Еще в XVII веке Белыничи принадлежали древнему шляхетскому роду Бирулей герба Белыня. Известный белорусский художник Витольд Бялыницки-Бируля, к слову, происходит именно из этой семьи.
Татьяна Тикунова, директор Белыничского районного художественного музея им. В. Бялыницкого-Бирули:
Как могут не вдохновлять эти краевиды? Вы только посмотрите на эти пейзажи. Это же настоящий кладезь для творческого человека, для написания картин.
В честь талантливого и знаменитого земляка в самих Белыничах открыли художественный музей. Во время подготовки ко Всебелорусскому дню письменности здание получило вторую жизнь. Буквально.
Татьяна Тикунова:
Вот мы попадаем в просторный холл. Во всех залах современное освещение, которое позволит каждую картину рассмотреть в деталях.
Это фреска «Восхождение на Голгофу» из нашего несохранившегося монастыря. Мы с вами сейчас видим процесс ее доработки.
Несколько месяцев Белыничи были похожи на одну большую стройку. Но оно того стоило. Отремонтировали центр культуры, школу искусств, дороги.
Много внимания уделили городскому парку, который станет одной из площадок праздника. В XVIII веке семья Огинских высадила здесь три сотни лип. С тех пор фундаментальных работ не проводили ни разу. Но теперь здесь уютно, как никогда.
Виктор Ивулев, директор Белыничского коммунального предприятия «Жилкомхоз»:
Ирина Фурсова, заместитель председателя Белыничского райисполкома:
Основной фронт строительных работ уже позади, осталось навести лоск косметический. Но местные жители уже дают оценку.
Нам нравится наш город. Я думаю, к предстоящему Дню письменности нашим гостям тоже будет круто посмотреть, как изменилось. Потому что здесь все очень красиво.
Приятно, что наши небольшие городки, как Белыничи (который, кстати, статус города совсем недавно получил), на глазах расцветают, становятся краше, уютнее. И вообще, я думаю, мы должны гордиться и восхищаться тем уголком, где мы живем, растим детей, внуков. И гордиться свое историей.
День белорусской письменности традиционно проходит в первое воскресенье сентября в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Первооткрывателем в 1994-м стал древний Полоцк.
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Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности
Новости Беларуси. Белыничи – один из самых молодых городов Беларуси (в смысле совсем недавно полученного статуса, но никак не богатейшей истории) – готовятся ко...
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