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«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

23.08.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фреска «Восхождение на Голгофу» некогда украшала кармелитский монастырь в Белыничах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

Тот самый, который в XVII веке основал Лев Сапега. Его уничтожили в 1978 году, но реставраторы успели спасти три фрески.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

Все эти годы они хранились в архивах.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

И вот ко Дню белорусской письменности реставратор Юрий Малиновский (он участвовал в их спасении) дарит одному из произведения искусства второе дыхание.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

Евангельский сюжет мастер бережно соединил в единое монументальное полотно из почти полусотни фрагментов.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

Юрий Малиновский, художник-реставратор:
Иногда себе говоришь или чувствуешь, что это для меня. Это, наверное, одна из самых важных работ в моей жизни. Для меня это немножко мистический момент, почему именно через 42 года это вернулось именно ко мне. Ну, это же мистика.

Люди в материале: Юрий Малиновский

 
 
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Новости Беларуси. Фреска «Восхождение на Голгофу» некогда украшала кармелитский монастырь в Белыничах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тот самый, который в...
 
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