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Студент БГУ об участниках акций протеста: «Они противопоставляют себя чему-то конструктивному»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мир, спокойствие и безопасность. То, чем Беларусь всегда славилась, то, что мы, белорусы всегда ценили, и то, что во многих странах, говоря о нашем молодом государстве, всегда приводили в пример, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами. Митинги в поддержку Беларуси состоялись по всей стране.
Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»
Михаил Дегтяренко, студент филфака БГУ:
Классический отличник филфака БГУ и книголюб Михаил Дегтяренко отложил в строну литературу и взял в руки государственный флаг.
Михаил Дегтяренко:
Для Михаила литературный кумир – шотландский поэт Роберт Бернс, который писал о власти народа. Не о той, что на баррикадах, а о той, что роднит человека с его землей. О том же – Богданович и Купала. Скорее всего, про это и первосмыл лозунга «Жыве Беларусь». Именно про быть хозяином у себя в стране, а не казаться хорошим для заморских кукловодов.
Михаил Дегтяренко:
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Новости Беларуси. Мир, спокойствие и безопасность. То, чем Беларусь всегда славилась, то, что мы, белорусы всегда ценили, и то, что во многих странах, говоря о нашем...
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