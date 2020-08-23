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Что говорят западные страны о военной активности вблизи границ Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Боеготовность армии на страже суверенитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно когда сегодня мы столкнулись с беспрецедентным давлением на наше государство – политическим, экономическим, информационным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
При этом идет военная активность вблизи западных рубежей Беларуси. У соседей развернулись сразу пять крупных учений. Страны Североатлантического альянса в период кризиса от пандемии готовы тратить деньги на модернизацию своих аэродромов, военно-морских баз, складов и возведение военных объектов. Идет и переброска частей НАТО на территорию Польши и стран Балтии.
И после этого лидеры западных стран заявляют, что это просто тренировки, ничего особенного? Президент Литвы уже поспешил оправдаться, заявив, что ни о каких внешних угрозах для Беларуси в этом случае речь не идет.
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Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Верить сомнительным заверениям Запада в Беларуси не намерены. Мы не слепые. В Центре стратегического управления Минобороны Беларуси определены мероприятия адекватного реагирования.
Сроки учения с усилением Гродненского региона определены – с 28 по 31 августа. Маневры на личном контроле главы государства.
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Новости Беларуси. Боеготовность армии на страже суверенитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно когда сегодня мы столкнулись с беспрецедентным...
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