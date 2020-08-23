Около 10 тысяч человек приняли участие в «Марше новой Беларуси» в Бресте

В Бресте сторонники перемен 23 августа присоединились к акции «Марш новой Беларуси».





После 14:00 люди начали собираться на площади Ленина. Они пришли с бело-красно-белыми флагами и скандировали «Уходи!», «Лукашенко — в автозак!», «Жыве Беларусь!», «Нет насилию!».

Собравшиеся колонной с большим бело-красно-белым флагом пошли с площади по улице Ленина, проспекту Машерова, улице Московской. По автомобильному мосту они вышли на улицу 28 Июля и направились в микрорайон Ковалево. Затем по проспекту Республики демонстранты вышли на улицу Московскую и вернулись в центр города.

По ходу движения колонны к ней присоединялись новые люди. Участники марша скандировали «Жыве Беларусь!», «Лукашенко — уходи!», «Верым! Можам! Пераможам!».

Шествие завершилось около 21:30 на площади Ленина. Общее число участников акции составило около 10 тысяч, сообщает БелаПАН.

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