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Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»

23.08.2020 23:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами. Митинги в поддержку Беларуси состоялись по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»

Простые и понятные всем тезисы: свободная и независимая, мирная и суверенная. За такую Беларусь мы голосовали. Вот что говорит в прошлом узник концлагеря и человек с тремя высшими образованиями.

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»

Михаил Корольков, житель Витебска:
Все это происки американцев, все это происки бандитов, которым плохо живется, когда нам, вам хорошо. Их сущность жизни в одном им надо постоянно разделять любые народы: маленькие, большие. А тут такие белорусы рядом с Россией.

«Мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю». Белорус рассказывает, почему люди выходят на мирные митинги

Михаил Корольков стал одним из центров митинга в Витебске. 

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»

Ас-истребитель пустился в пляс, а здесь запустили в воздух вертолет с государственным флагом.

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»

Белорусы за спокойную и мирную страну – на земле и в воздухе. 

Михаил Корольков:
Я за то, чтобы у нас была стабильность. И наш Батька, Главнокомандующий, не опустит, слюни не распустит, не уйдет, как уходили из Украины Президенты. Он не уйдет. И мы будем его поддерживать. 

Люди в материале: Михаил Корольков

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны...
 
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