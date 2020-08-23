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Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами. Митинги в поддержку Беларуси состоялись по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Простые и понятные всем тезисы: свободная и независимая, мирная и суверенная. За такую Беларусь мы голосовали. Вот что говорит в прошлом узник концлагеря и человек с тремя высшими образованиями.
Михаил Корольков, житель Витебска:
Михаил Корольков стал одним из центров митинга в Витебске.
Ас-истребитель пустился в пляс, а здесь запустили в воздух вертолет с государственным флагом.
Белорусы за спокойную и мирную страну – на земле и в воздухе.
Михаил Корольков:
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Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны...
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