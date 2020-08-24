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Генеральный прокурор Беларуси о несанкционированных акциях
Источник материала: ОНТ
То, что сейчас происходит в нашей стране: эти сборы на центральных улицах, эти бесконечные клаксоны – это вовсе не стихийные собрания неких возмущенных людей, которым что-то не нравится. Хотя и такие есть.
Это хорошо продуманные, спланированные акции. И каждая из них имеет четкую цель. И если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно.
Более того, могут возникнуть проблемы с законом. Вот заявление Генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, которое было распространено на этой неделе.
Генпрокурор подчеркнул, что согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.
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То, что сейчас происходит в нашей стране: эти сборы на центральных улицах, эти бесконечные клаксоны – это вовсе не стихийные собрания неких возмущенных людей,...
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