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Генеральный прокурор Беларуси о несанкционированных акциях

24.08.2020 06:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генеральный прокурор Беларуси о несанкционированных акциях

То, что сейчас происходит в нашей стране: эти сборы на центральных улицах, эти бесконечные клаксоны – это вовсе не стихийные собрания неких возмущенных людей, которым что-то не нравится. Хотя и такие есть. 

Это хорошо продуманные, спланированные акции. И каждая из них имеет четкую цель. И если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно. 

Более того, могут возникнуть проблемы с законом. Вот заявление Генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, которое было распространено на этой неделе. 

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси: «Уважаемые сограждане, продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством. О чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы».

Генпрокурор подчеркнул, что согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность. 

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси: «Оно может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми для охраны общественного порядка и безопасности, а также здоровья населения. Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности».

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То, что сейчас происходит в нашей стране: эти сборы на центральных улицах, эти бесконечные клаксоны – это вовсе не стихийные собрания неких возмущенных людей,...
 
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