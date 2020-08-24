Прогноз по валютам: как быстро будут расти доллар и евро в конце августа?

- На внешнем валютном рынке за прошедшую неделю евро к доллару изменился мало. Пара евро/доллар выросла с 1,1810 до 1,1830, или на 0,2%.

Более заметным внешним фактором было снижение российского рубля. Доллар подорожал с 73,1 российского рубля до 74,2, или на 1,4%.

Евро подорожал с 86,4 до 87,7 российского рубля, или на 1,5%.