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Прогноз по валютам: как быстро будут расти доллар и евро в конце августа?
Источник материала: Myfin
- На внешнем валютном рынке за прошедшую неделю евро к доллару изменился мало. Пара евро/доллар выросла с 1,1810 до 1,1830, или на 0,2%.
Более заметным внешним фактором было снижение российского рубля. Доллар подорожал с 73,1 российского рубля до 74,2, или на 1,4%.
Евро подорожал с 86,4 до 87,7 российского рубля, или на 1,5%.
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