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Прогноз по валютам: как быстро будут расти доллар и евро в конце августа?

24.08.2020 06:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

- На внешнем валютном рынке за прошедшую неделю евро к доллару изменился мало. Пара евро/доллар выросла с 1,1810 до 1,1830, или на 0,2%.

Более заметным внешним фактором было снижение российского рубля. Доллар подорожал с 73,1 российского рубля до 74,2, или на 1,4%.

Евро подорожал с 86,4 до 87,7 российского рубля, или на 1,5%.

 
 
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На минувшей неделе инвалюты дорожали, а белорусский рубль снижался. Какими будут курсы доллара и евро в последнюю неделю августа? Об этом старший аналитик компании...
 
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