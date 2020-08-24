Эксперт: Лукашенко попал в зависимость от своих силовиков

Источник материала: Ежедневник

Действующий президент требует от силовых ведомств идти на неограниченное насилие ради удержания власти. Теперь они повязаны друг с другом кровью. Однако надежда и опора Лукашенко может стать причиной его проигрыша.

По итогам двух недель после выборов известно о гибели трех человек после силового подавления общественного протеста. Около 50 человек, по данным правозащитников, до сих пор числятся пропавшими без вести. Множится количество свидетельств о жестоких избиениях и пытках.

Но власти страны ведут себя как ни в чем не бывало. Президент иронизирует по поводу «синяков» и «фейков». Руководители силовых ведомств с невозмутимым лицом оправдывают любые действия своих подчиненных.

Неужели в нашем государстве уже ничего не будет сдерживать силовиков от произвола в случае сохранения существующего режима? Об этом «Ежедневник» поговорил с политическим обозревателем Игорем Ильяшом.

По его словам, насилие и запугивание является сутью полицейского государства, коим является Беларусь при Александре Лукашенко. За последние недели это государство превратилось в нечто наподобие военной хунты – южноамериканского режима, где власть принадлежала силовому ведомству и его произвол не был ничем ограничен.

Жестокость силовиков – это не просто попустительство со стороны властей, это категорическое их требование.

«Лукашенко, я думаю, подбирал кадры в руководство силовых структур именно из расчета, что они будут готовы применять неограниченное насилие», - полагает эксперт.

Он напомнил о заявлении главы МВД Юрия Караева накануне президентских выборов, когда тот предупредил, что сотрудникам органов внутренних дел предстоят серьезные физические и психологические нагрузки, и они могут рассчитывать на полную защиту государства.

«Тогда было непонятно, о чем это говорится. Теперь очевидно, что им был дан карт-бланш на любой вид насилия», - объяснил аналитик.

Почему награждают, а не наказывают?

Юрий Караев заявил, что не хочет сейчас рассматривать случаи превышения полномочий своими подчиненными, чтобы «не деморализовывать милицию». Ни о каком трибунале не пойдет речь и в будущем, если власть удержится в своем кресле, считает Игорь Ильяш.

Сейчас главная задача – сохранение лояльности и безусловного подчинения в существующей иерархической структуре. Именно для этого Лукашенко наградил силовиков медалями, понимая, какую реакцию это вызовет в обществе.

«Из того, насколько демонстративно это сделано, насколько открыто опубликованы все имена, можно понять, что это был сигнал всем силовым структурам, что нынешний президент их не сдаст ради примирения с обществом. Этот посыл означал: “Мы будем вместе до конца, мы банда”», - считает эксперт.

Силовики могут перехватить власть у Лукашенко

Лукашенко находится в такой же зависимости от силовиков, как и они от него. Сейчас, когда на их плечах держится его власть и благополучие, эта зависимость стала вовсе не безопасной.

Ранее Лукашенко всегда стремился регулярно «тасовать» руководств ведомств, не позволял оставаться там ярким личностям надолго. Это делалось, чтобы не иметь в окружении влиятельной фигуры, которая могла бы сместить президента, подчеркнул Игорь Ильяш.

В нынешних условиях Лукашенко может доверять не всем представителям силового блока, а лишь тем, кто вместе с ним измазался в крови. Находить кадры для ротации теперь не так просто. А усиление руководителей ведомств создает риски для перехвата власти.

«Безусловно, силовики преданы Лукашенко, они сейчас сражаются за него. Но эта преданность не фанатичная. Если протесты не ослабнут, ситуация будет выходить из-под их контроля, угрожая самому существованию спецслужбистов, то умирать они за Лукашенко не станут. Им гораздо проще избавиться от него и договориться с обществом о гарантиях собственной безопасности», - полагает аналитик.

Наибольшая угроза для Лукашенко будет исходить от тех силовиков, которые напрямую не запятнали себя в терроре против общества.

«Сложно себе представить, что на такой заговор пойдет, например, Караев – в силу одиозной репутации. Но у нас есть другие силовые структуры, которые не так явно участвовали в преступлениях. Как случайный пример – Оперативно-аналитический центр: вряд ли кто-то сходу даже назовет его руководителя. Хотя очевидно, что подобные структуры тоже сыграли роль в репрессиях».

У нового президента власти будет меньше

На вопрос, сохранится ли модель военной хунты в случае такого переворота, Игорь Ильяш ответил оптимистично.

«Если подобные силовики придут к власти, для общества это будет гораздо более приемлемая фигура, чем сам Лукашенко или те же Караев и Вакульчик. Кто бы ни пришел на пост президента, в результате переворота или другим способом, этот человек будет обладать меньшим объемом власти, чем обладал Лукашенко».

Новому лидеру будет не так просто выстроить прочную руководящую вертикаль, которая работает безотказно на всех уровнях и подчиняется одному человеку – это вопрос не нескольких дней.

«Соответственно, у общества будет возможность расширить свое пространство свободы, даже если Лукашенко сменит какой-то спецслужбист. Переворот со стороны силовиков не будет поворотом к демократическому пути развития, но шансов на такой поворот станет гораздо больше», -- уверен эксперт.