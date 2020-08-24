ОБСЕ опять предложила Лукашенко посредничество в разрешении кризиса

Источник материала: АФН

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вновь предложила властям Беларуси посредничество в разрешении внутриполитического кризиса.

В письме к Лукашенко действующий глава организации, премьер Албании Эди Рама и его преемница, глава МИД Швеции Анн Линде выразили готовность приехать в Беларусь и встретиться с Лукашенко для обсуждения «насущных вызовов».

В письме отмечается, что ОБСЕ "пристально и с обеспокоенностью" следит за происходящим в Беларуси.

Первое предложение о предложении посредничества Рама и Линде от 17 августа было отвергнуто Лукашенко.