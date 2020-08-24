Как решили опоясать Беларусь «белыми лентами». Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Время нашей традиционной рубрики «Антифейк». Но нынешний выпуск – особенный. Мы решили дать слово тому, кто в фейках разбирается лучше всего, более того – активно использовал технологии лжи на практике.

Юрий Вознесенский был координатором штаба Виктора Бабарико и готов рассказать, зачем придумали «белые ленты» – идея не нова и уже опробована. И на что рассчитывали, внедряя в сознание белорусов фейковые «3%».

Подробности – в видеоинформации.

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