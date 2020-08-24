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Как решили опоясать Беларусь «белыми лентами». Рубрика «Антифейк»
Источник материала: ОНТ
Время нашей традиционной рубрики «Антифейк». Но нынешний выпуск – особенный. Мы решили дать слово тому, кто в фейках разбирается лучше всего, более того – активно использовал технологии лжи на практике.
Юрий Вознесенский был координатором штаба Виктора Бабарико и готов рассказать, зачем придумали «белые ленты» – идея не нова и уже опробована. И на что рассчитывали, внедряя в сознание белорусов фейковые «3%».
Подробности – в видеоинформации.
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Время нашей традиционной рубрики «Антифейк». Но нынешний выпуск – особенный. Мы решили дать слово тому, кто в фейках разбирается лучше всего, более того – активно...
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