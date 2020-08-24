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Мюнхенская "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

24.08.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мюнхенская "Бавария" выиграла футбольную Лигу чемпионов, победив в финале со счетом 1:0 французский клуб "Пари Сен-Жермен".


REUTERS

Обе команды показали чрезвычайно результативный футбол в этом турнире, но вопреки предсказаниям футбольных комментаторов, ожидавших множество голов, первый тайм завершился с сухим счетом.

Игра была напряженной и довольно ровной, хотя у "Баварии" была пара хороших голевых моментов. Роберт Левандовский, забивший в этом сезоне уже более 50 голов, попал в штангу.

После перерыва золотой шанс сравнять счет не использовал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, пишет Русская служба Би-би-си.

Счет открыл на 59 минуте второго тайма полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, игравший в прошлом за ПСЖ. Он отправил мяч в сетку головой после навеса на штрафную площадку.

Все попытки парижского клуба сравнять счет разбивались об организованную защиту баварцев и отличную игру их вратаря Мануэля Нойера.

"Бавария" стала первой в истории Лиги чемпионов командой, выигравшей все матчи этого турнира на пути к победе.

Это шестая победа "Баварии" в Лиге чемпионов и второй хэт-трик в истории клуба: баварцы выиграли в этом сезоне также Бундеслигу и кубок Германии.

Для "Пари Сен-Жермен", несмотря на очередную победу в чемпионате Франции и отличную игру в этом сезоне, европейский кубок по-прежнему остается мечтой.
 
 
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Мюнхенская "Бавария" выиграла футбольную Лигу чемпионов, победив в финале со счетом 1:0 французский клуб "Пари Сен-Жермен".
 
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