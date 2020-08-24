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Все под контролем: Лукашенко облетел Минск на вертолете
24.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под контролем президента. Александр Лукашенко пролетел над Минском на вертолете и оценил, что происходит в белорусской столице, в районе одного из главных проспектов – Победителей, сообщает телеканал «МИР 24».
Позже вертолет приземлился во Дворце Независимости, к которому направлялась оппозиция – примерно 20 тысяч человек. Но планы свои они резко поменяли. Александра Лукашенко встречала вооруженная охрана. Сам же президент вышел за оцепление своей резиденции и поблагодарил ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов встретили главу государства аплодисментами.
Ситуацию в белорусской столице
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Весь день белорусский лидер работал во Дворце Независимости, а затем решил проинспектировать ситуацию в белорусской столице, где проходила акция оппозиции.
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