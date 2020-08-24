Все под контролем: Лукашенко облетел Минск на вертолете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под контролем президента. Александр Лукашенко пролетел над Минском на вертолете и оценил, что происходит в белорусской столице, в районе одного из главных проспектов – Победителей, сообщает телеканал «МИР 24».

Позже вертолет приземлился во Дворце Независимости, к которому направлялась оппозиция – примерно 20 тысяч человек. Но планы свои они резко поменяли. Александра Лукашенко встречала вооруженная охрана. Сам же президент вышел за оцепление своей резиденции и поблагодарил ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов встретили главу государства аплодисментами.

Ситуацию в белорусской столице прокомментировала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.