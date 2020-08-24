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Все под контролем: Лукашенко облетел Минск на вертолете

24.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под контролем президента. Александр Лукашенко пролетел над Минском на вертолете и оценил, что происходит в белорусской столице, в районе одного из главных проспектов – Победителей, сообщает телеканал «МИР 24».

Позже вертолет приземлился во Дворце Независимости, к которому направлялась оппозиция – примерно 20 тысяч человек. Но планы свои они резко поменяли. Александра Лукашенко встречала вооруженная охрана. Сам же президент вышел за оцепление своей резиденции и поблагодарил ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов встретили главу государства аплодисментами.

Ситуацию в белорусской столице прокомментировала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Да, я хочу сказать весь сегодняшний день, с самого утра, глава государства работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку и ситуацию, в том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, мы, наверное, можем сказать, что смелости митингующим хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди развернулись и буквально побежали в обратном направлении. После этого президент вызвал вертолет и облетел город, с высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал, конечно же, обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец Независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал Дворец по периметру, также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними и поблагодарил также и их. Еще хотелось бы добавить, что, как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы не пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы, и дети его также были с ним. На кадрах вы можете увидеть его младшего сына», – рассказала Эйсмонт.



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Весь день белорусский лидер работал во Дворце Независимости, а затем решил проинспектировать ситуацию в белорусской столице, где проходила акция оппозиции.
 
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