Киев призвал белорусские власти не отказываться от «дружеских советов»

Источник материала: Ежедневник

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МИД Украины продолжил полемику с коллегами из Беларуси, которые ранее посоветовали Киеву заниматься собственными делами, а не давать советы другим государствам.

МИД Украины ответил на заявления белорусского внешнеполитического ведомства, которое рекомендовало Киеву заняться собственными делами и не давать «заезженные советы». В Киеве рекомендовали белорусским коллегам не отказываться от «дружеских советов» и напомнили о бессмысленности силового подавления протестов, пишет РБ К.



«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИДа, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — говорится в заявлении МИД Украины.



В Киеве подчеркнули, что Беларусь для Украины не просто сосед, но и страна, с которой на Украине желают иметь дружеские отношения. «Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», — заключили в украинском МИДе.



После решения Минска выдать России задержанных россиян из охранных структур белорусско-украинские отношения обострились. Киев сообщал, что среди «боевиков ЧВК», как их называл Минск, были участники боевых действий в Донбассе и граждане Украины. В связи с этим Украина просила выдать задержанных ей. После того как Беларусь вернула всех задержанных России, Украина отозвала своего посла в Минске для консультаций.



На отношениях двух стран сказались и заявления белорусского президента Александра Лукашенко, обвинявшего украинцев в причастности к организации массовых беспорядков. В результате 20 августа в Киеве прошло совещание в МИДе по ситуации в Беларуси.