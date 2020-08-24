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За 23 года Земля потеряла 28 триллионов тонн льда
Источник материала: Onliner
Группа ученых из университетов Лидса и Эдинбурга, а также Университетского колледжа Лондона опубликовали результаты крупного исследования о состоянии поверхности Земли. Из полученных данных следует, что с 1994 по 2017 год наша планета потеряла 28 триллионов тонн льда,
В рамках исследования специалисты изучали спутниковые снимки ледников со всего мира. Они заключили, что таяние коснулось всех регионов. Много ли это — 28 триллионов тонн? Ученые говорят, что такого количества хватит для покрытия льдом толщиной 100 метров всей Великобритании.
Все это приводит к повышению уровня мирового океана и грозит обернуться экологической катастрофой: например, подъем воды на один сантиметр уже вынуждает миллионы людей менять место жительства. А ученые пришли к выводу, что на конец нынешнего столетия уровень поднимется на целый метр.
Из общего количества 54% приходится на лед из морей и шельфов (подводный край материка), и это не приводит к повышению уровня воды. Однако оставшиеся 46% — ледники, и они как раз увеличивают высоту мирового океана.
Другая проблема — таяние льдов в подобных масштабах снижает возможности Земли по отражению радиации. К тому же таяние лишь ускоряется по мере исчезновения ледников: вода интенсивнее нагревается.
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Группа ученых из университетов Лидса и Эдинбурга, а также Университетского колледжа Лондона опубликовали результаты крупного исследования о состоянии...
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