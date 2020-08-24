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Минздрав возглавил бывший военный врач

24.08.2020 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более того, он был первым замом еше при министре Жарко, "благодаря" управлению которого в Беларуси разразился самый громкий коррупционный скандал.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси назначен Дмитрий Пиневич.

Пост министра здравоохранения оказался вакантен с минувшей субботы, когда  Владимир Караник был назначен главой Гродненского облисполкома области.

Последние девять лет Пиневич работал первым заместителем министра здравоохранения: на этот пост он пришел еще при Василии Жарко, сохранял его при Валерии Малашко и Владимире Каранике.

Пиневичу 52 года, он родился в Вилейском районе Минской области. Учился в Ленинградской военно-медицинской академии, затем - в Академии управления при президенте.

Медицинскую карьеру начал как военный врач, затем был врачом-хирургом, заместителем главврача по медчасти в 5-й больнице, возглавлял иные учреждения здравоохранения, а с 2002 по 2011 - столичный комитет по здравоохранению.
 
 
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Более того, он был первым замом еше при министре Жарко, "благодаря" управлению которого в Беларуси разразился самый громкий коррупционный скандал.
 
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