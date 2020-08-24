Минздрав возглавил бывший военный врач

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси назначен Дмитрий Пиневич.





Пост министра здравоохранения оказался вакантен с минувшей субботы, когда Владимир Караник был назначен главой Гродненского облисполкома области.





Последние девять лет Пиневич работал первым заместителем министра здравоохранения: на этот пост он пришел еще при Василии Жарко, сохранял его при Валерии Малашко и Владимире Каранике.





Пиневичу 52 года, он родился в Вилейском районе Минской области. Учился в Ленинградской военно-медицинской академии, затем - в Академии управления при президенте.





Медицинскую карьеру начал как военный врач, затем был врачом-хирургом, заместителем главврача по медчасти в 5-й больнице, возглавлял иные учреждения здравоохранения, а с 2002 по 2011 - столичный комитет по здравоохранению.



