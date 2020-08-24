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У «ОМА» будет новый собственник?

24.08.2020 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рекордный в условиях пандемии прирост объемов продаж зафиксирован у белорусской компании «ОМА», входящей в структуру финского ритейлера Kesko. Но, похоже, «ОМА» ждут важные изменения в структуре собственников, пишет «Завтра твоей страны».

Компания «ОМА» показывает лучшую динамику в сегменте реализации строительных материалов и товаров для дома на всех рынках, где сегодня представлен этот бизнес Kesko (в Финляндии, Швеции, Норвегии, странах Балтии и Польше). Об этом свидетельствуют данные отчета Kesko за первое полугодие.

Продажи белорусской дочки, которая управляет 16 магазинами, составили 74,9 млн евро. Это на 13,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в целом в этом сегменте выручка Kesko увеличилась на 4,7% — до 2, 197 млрд. евро.

По темпу прироста «ОМА» заняла третье место в глобальном разнопрофильном бизнесе финской корпорации. Лучшую динамику, чем у белорусской компании, продемонстрировали только итальянский дилер элитных автомобилей AutoCarrera (плюс 44,2%) и финский ритейлер продовольственных товаров K-Citymarket (плюс 14, 5%).
 
Между тем, белорусский бизнес Kesko, похоже, ждут изменения в структуре собственников.

Финны вышли на белорусский рынок в 2007 году, купив контрольный пакет «ОМА» через совместное предприятие Kesko Senukai. Ритейлер, в котором контрольный пакет принадлежит Kesko, а остальные акции — литовским бизнесменам Аугустинасу и Артурасу Ракаускасам, владеет сетью строительных магазинов в странах Балтии (бренд Kesko Senukai). По объему оборота это один из крупнейших бизнесов структуре Kesko: по итогам первого полугодия его продажи составили 353,8 млн евро (прирост на 5,6%).

В отчете Kesko отмечается, что между владельцами Kesko Senukai возникли «существенные разногласия» по управлению и стратегии развития компании, которые пытаются решить в рамках переговоров о смене собственников.

Один из вариантов их завершения заключается в том, что Kesko выкупит у Ракаускасов их долю в бизнесе, другой – что Kesko продаст им свою долю. Есть и третий вариант, если стороны не придут к «удовлетворительному результату». При нем Kesko «постарается обеспечить соответствующeе управление обществом в соответствии с соглашением акционеров».
 
 
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Рекордный в условиях пандемии прирост объемов продаж зафиксирован у белорусской компании «ОМА», входящей в структуру финского ритейлера Kesko. Но, похоже, «ОМА» ждут...
 
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