Почему резко падает рубль

Белорусский рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже.





Сегодня все основные иностранные валюты серьезно укрепили свои позиции:

доллар на 0,0388 пункта — 2,5554 белорусского рубля;

евро на 0,0371 пункта — 3,019 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0349 пункта — 3,4353 белорусского рубля за 100 российских.

В Беларуси в последнее время рост курсов иностранных валют приобрел постоянный характер . Так, после президентских выборов , состоявшихся 9 августа курсы доллар, евро и российский рубля уже выросли в Беларуси примерно на 4%.

Представители финансового сектора говорят, что к событиям на валютном рынке Беларуси не имеют отношения внешние факторы. «То, что мы видим сегодня, — это следствие внутренних факторов», — отметил БелаПАН собеседник в банковских кругах.

Финансовые аналитики считают, что рост курсов иностранных валют — следствие роста девальвационных ожиданий внутри страны.

«Когда падает белорусский рубль ко всем иностранных валютам — это говорит о том, что растет внутренний спрос на иностранную валюту», — подчеркнул финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии БелаПАН.

Он обратил внимание, что в первом полугодии и население, и предприятия выступали чистым покупателем иностранных валют.

«Учитывая текущее снижение курса белорусского рубля к иностранным валютам, можно предположить, что и предприятия, и население увеличили спрос на иностранную валюту. Рост девальвационных ожиданий, видимо, привел к тому, что население конвертирует рублевую ликвидность (в том числе вклады) в иностранную валюту», — предполагает Иосуб.

Эксперт ожидает, что в краткосрочной перспективе повышенное давление на белорусский рубль будет сохраняться.

«До тех пор, пока будет сохраняться политическая напряженность в стране , и у населения будет что конвертировать, такая ситуация на валютном рынке сохранится», — прогнозирует эксперт.

Напомним, на прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch предположило именно такой сценарий развития событий (рост давления на белорусский рубль из-за политического кризиса).

«Дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на высокодолларизованный финансовый сектор и привести к сокращению международных резервов», — предположили на прошлой неделе аналитики Fitch, комментируя политический кризис в Беларуси.

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