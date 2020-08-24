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Почему резко падает рубль
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже.
Сегодня все основные иностранные валюты серьезно укрепили свои позиции:
В Беларуси в последнее время рост курсов иностранных валют
Представители финансового сектора говорят, что к событиям на валютном рынке Беларуси не имеют отношения внешние факторы. «То, что мы видим сегодня, — это следствие внутренних факторов», — отметил БелаПАН собеседник в банковских кругах.
Финансовые аналитики считают, что рост курсов иностранных валют — следствие роста девальвационных ожиданий внутри страны.
«Когда падает белорусский рубль ко всем иностранных валютам — это говорит о том, что растет внутренний спрос на иностранную валюту», — подчеркнул финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии БелаПАН.
Он обратил внимание, что в первом полугодии и население, и предприятия выступали чистым покупателем иностранных валют.
«Учитывая текущее снижение курса белорусского рубля к иностранным валютам, можно предположить, что и предприятия, и население увеличили спрос на иностранную валюту. Рост девальвационных ожиданий, видимо, привел к тому, что население конвертирует рублевую ликвидность (в том числе вклады) в иностранную валюту», — предполагает Иосуб.
Эксперт ожидает, что в краткосрочной перспективе повышенное давление на белорусский рубль будет сохраняться.
«До тех пор, пока будет сохраняться
Напомним, на прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch предположило именно такой сценарий развития событий (рост давления на белорусский рубль из-за политического кризиса).
«Дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на высокодолларизованный финансовый сектор и привести к сокращению международных резервов», — предположили на прошлой неделе аналитики Fitch, комментируя политический кризис в Беларуси.
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Белорусский рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже.
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