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Максим Скавыш: для белорусов сейчас непростое время. И на тренировках что-то не то. Нет игривости привычной, шуток
Источник материала: Партизан
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш поделился мнением о ситуации в Беларуси.
"Тяжело все это. У меня вечерами голова даже болит. Ты целый день на нервах, переживаешь, думаешь… Для белорусов сейчас непростое время. И на тренировках что-то не то. Нет игривости привычной, шуток немного. Все подавлены, зажаты и в себе больше. В команде новости обсуждаем, конечно. Поверь, каждый игрок нашей команды переживает за всех", – цитирует Скавыша
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Максим Скавыш: для белорусов сейчас непростое время. И на тренировках что-то не то. Нет игривости привычной, шуток
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш поделился мнением о ситуации в Беларуси.
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