Максим Скавыш: для белорусов сейчас непростое время. И на тренировках что-то не то. Нет игривости привычной, шуток

"Тяжело все это. У меня вечерами голова даже болит. Ты целый день на нервах, переживаешь, думаешь… Для белорусов сейчас непростое время. И на тренировках что-то не то. Нет игривости привычной, шуток немного. Все подавлены, зажаты и в себе больше. В команде новости обсуждаем, конечно. Поверь, каждый игрок нашей команды переживает за всех", – цитирует Скавыша