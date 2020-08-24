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Разобраться, зачем Коле дали оружие, отозвать всех депутатов. Свежие планы КС – максимально кратко

24.08.2020 14:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня состоялась очередная пресс-конференция президиума Координационного совета – правда, прошла она без Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, потому что утром накануне их задержали. KYKY записал самое важное. 

Что сказала Мария Колесникова 

«Вчера стало понятно: что у них [властей] ничего не получилось и ничего не получится. Власти надо понять одну простую вещь – открутить ситуацию назад не получится. Мы едины, мы мирные и мы требуем уважения к себе». 

«Очень странно, когда человек, управляя государством, позволяет себе бегать в странной одежде со странным оружием в центре Минска. Все заявления о том, что мы слышим «бряцание» оружия на границе с Беларусью – вчера мы увидели доказательство того, что в центре Минска конкретный человек «бряцает» этим оружием». 

«Если он считает, что его выбрало 80% беларуского народа, почему он в страхе прячется за колючей проволокой и за цепями «красавцев»?»

«А еще хотелось бы обратить внимание: факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему [речь про Николая Лукашенко] требует проверки и реакции компетентных органов». 

«То, что мы вчера видели, очевидно, что власть сильно боится собственного народа и мнения большинства. Рано или поздно им придется смириться и пойти на диалог с народом. Долго так продолжаться не может – беларусы не будут мириться с насилием, с несправедливостью». 

Также Колесникова объявила, что Светлана Алексиевич, которая тоже входит в состав президиума, не может физически присоединиться к пресс-конференциям по состоянию здоровья. 

Что сказал Павел Латушко 

«Последний политик будет тот, кто предложит построить стену с Россией». Аргументы у Павла следующие: экспорт, энергоресурсы и близость народов – отказываться от этого не в интересах Беларуси. 

«Мы не ставим целью ни изменить конституционный строй, ни подменить собой какую-то власть. Мы, если хотите, – единственный инструмент для установления и развития диалога».

Также Латушко объявил, что КС насчитывает уже 600 представителей. 

Что сказал Максим Знак 

«Любого беларуса, который вчера гулял по улице, можно забрать с обвинением «участие в несанкционированном мероприятия». Санкции – и штраф, и до 15 суток. что конкретно вменяется Ковальковой и Дылевскому – мы не знаем». 

Напоследок Максим Знак высказался о БЧБ-флагах, которые пропагандисты принялись называть фашистскими. По мнению юриста, с точки зрения закона подобные утверждения — спорные, и каждый человек имеет полное право гулять по улицам с тем флагом, к которому у него лежит душа. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялась очередная пресс-конференция президиума Координационного совета – правда, прошла она без Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, потому что...
 
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