Помните ребят, что застряли в Узбекистане с собаками? Про них снимут фильм со звездным составом

Источник материала: Tut.by

Аня и Валера путешествуют по миру — иногда на велосипедах, а иногда и на своих двоих — в компании маленьких, но смелых псов. Мы рассказывали об этой семье во время пика пандемии : пара на несколько месяцев застряла в Узбекистане, потому что не хотела расставаться с питомцами, а вариант перелета с ними найти никак не удавалось.

Благодаря общественному резонансу семье Болт удалось вернуться в Минск полным составом. А на днях ребята поделились хорошей новостью: в 2022-ом году на экраны выйдет фильм об их истории любви, кочевой жизни и поиске себя.

Напомним: биографии у Ани и Валеры действительно кинематографичные, а особенно — их знакомство. Три года назад Аня вместе с любимой таксой Капой выехала на велосипеде из Набережных Челнов в Магадан, где живет ее мама. Валера выехал из Постав… в Малайзию. Но на середине пути они встретились и больше не расставались.

Эта история вдохновила Аню на создание книги, которая и ляжет в основу фильма.

— «Фонд Кино» озвучил результаты питчинга (презентация кинопроекта, цель которой — определиться с инвесторами, которые обеспечат картине финансирование, — Прим. редакции) — и фильму быть! — делится Аня. — Название — «Поехавшая», режиссер — Антон Маслов. Актеров, которые сыграют главные роли, определят в ходе кастинга. Но то, что наиболее вероятные кандидаты — Ирина Горбачева и Александр Паль — меня очень радует.



Фото: kinopoisk.ru / Актер Александр Паль

Ирина близка мне: она тоже этакая «пацанка», в ней много свободы. Сильный характер, хрипотца в голосе — мне на 100% нравится.

— Сильно киношная история будет отличаться от реальной, судя по сценарию?

— Конечно, художественный замысел и моменты, которых не было в жизни, будут. Это нормальная практика, когда речь не идет о строгой исторической реконструкции событий.

Главное, что в основе сюжета то, что происходило на самом деле — девушка, которая устала от всего, отправляется в путь с собакой в прицепе. Но в середине пути встречает настоящую любовь. (Улыбается.)

Единственное, о чем я заранее попросила сценаристов: обойтись без придуманной «чернухи». Главные герои, конечно же, будут ассоциироваться со мной и Валерой, поэтому трэша, катастроф и смертей точно хотелось бы избежать.

В контракте прописано, что мы сможем участвовать в съемочном процессе и увидим фильм до выхода на большой экран. Поэтому ситуация, в которой я буду сидеть в кинотеатре и ужасаться — «Офигеть! Все вообще не так было!» — исключена.

— А когда мы увидим фильм на большом экране?

— Съемки начнутся весной 2021-ого года, а в прокат картина выйдет через год. Это ведь полный метр, работает большая команда, и главное не скорость, а качество.

— Наверное, вы до выхода картины успеете сложить в копилку путешествий еще несколько походов…

— В условиях закрытых границ трудно загадывать, но об одиночном походе по Беларуси Валера думает до сих пор. Другое дело, что времена настали неспокойные…

— Не думали о том, чтобы уехать из Беларуси? Вы ведь привыкли к кочевой жизни.

— Помните, я говорила в прошлом интервью, что Валера — страшный патриот? Такой, что аж бесит иногда. (Смеется.)

Таким он и остался. Конечно, нас очень расстраивает то, что происходит. И конечно, нам есть куда уехать. Но Валера любит свою родину, а я уважаю его выбор, поэтому мы остаемся здесь.