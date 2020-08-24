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Помните ребят, что застряли в Узбекистане с собаками? Про них снимут фильм со звездным составом
Источник материала: Tut.by
Аня и Валера путешествуют по миру — иногда на велосипедах, а иногда и на своих двоих — в компании маленьких, но смелых псов.
Благодаря общественному резонансу семье Болт удалось вернуться в Минск полным составом. А на днях ребята поделились хорошей новостью: в 2022-ом году на экраны выйдет фильм об их истории любви, кочевой жизни и поиске себя.
Напомним: биографии у Ани и Валеры действительно кинематографичные, а особенно — их знакомство. Три года назад Аня вместе с любимой таксой Капой выехала на велосипеде из Набережных Челнов в Магадан, где живет ее мама. Валера выехал из Постав… в Малайзию. Но на середине пути они встретились и больше не расставались.
Эта история вдохновила Аню на создание книги, которая и ляжет в основу фильма.
— «Фонд Кино» озвучил результаты питчинга (презентация кинопроекта, цель которой — определиться с инвесторами, которые обеспечат картине финансирование, — Прим. редакции) — и фильму быть! — делится Аня. — Название — «Поехавшая», режиссер — Антон Маслов. Актеров, которые сыграют главные роли, определят в ходе кастинга. Но то, что наиболее вероятные кандидаты — Ирина Горбачева и Александр Паль — меня очень радует.
Ирина близка мне: она тоже этакая «пацанка», в ней много свободы. Сильный характер, хрипотца в голосе — мне на 100% нравится.
— Сильно киношная история будет отличаться от реальной, судя по сценарию?
— Конечно, художественный замысел и моменты, которых не было в жизни, будут. Это нормальная практика, когда речь не идет о строгой исторической реконструкции событий.
Главное, что в основе сюжета то, что происходило на самом деле — девушка, которая устала от всего, отправляется в путь с собакой в прицепе. Но в середине пути встречает настоящую любовь. (Улыбается.)
Единственное, о чем я заранее попросила сценаристов: обойтись без придуманной «чернухи». Главные герои, конечно же, будут ассоциироваться со мной и Валерой, поэтому трэша, катастроф и смертей точно хотелось бы избежать.
— А когда мы увидим фильм на большом экране?
— Съемки начнутся весной 2021-ого года, а в прокат картина выйдет через год. Это ведь полный метр, работает большая команда, и главное не скорость, а качество.
— Наверное, вы до выхода картины успеете сложить в копилку путешествий еще несколько походов…
— В условиях закрытых границ трудно загадывать, но об одиночном походе по Беларуси Валера думает до сих пор. Другое дело, что времена настали неспокойные…
— Не думали о том, чтобы уехать из Беларуси? Вы ведь привыкли к кочевой жизни.
— Помните, я говорила в прошлом интервью, что Валера — страшный патриот? Такой, что аж бесит иногда. (Смеется.)
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Благодаря общественному резонансу семье Болт во время пандемии удалось вернуться в Минск полным составом. А на днях ребята поделились хорошей новостью: в 2022-ом...
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