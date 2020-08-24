Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах в новом сезоне

Источник материала: Tut.by

Главный судья и член совета директоров КХЛ Алексей Анисимов рассказал о том, как изменятся правила в сезоне-2020/21.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

«Теперь шайба все время должна быть в движении, это направлено на увеличение скорости игры. Если шайба останавливается — следует остановка игры.

Если защитник обороняющейся команды сдвигает ворота, в которые атакующая команда забивает гол, то после видеопросмотра гол будет засчитан.

В условиях пандемии рукопожатий на льду не будет. Особых ограничений в общении на льду быть не должно, к игре будут допускаться только чистые игроки.

Любые оспаривания решений арбитра, разговоры на повышенных тонах караются двумя минутами. Если игрок продолжает так себя вести, то получает 2+20», — передает слова Анисимова sovsport.ru.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. В матче открытия сыграют ЦСКА и «Ак Барс».