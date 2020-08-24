Ковалькова находится в ИВС на Окрестина, где Дылевский — неизвестно









Как сообщает телеграм-канал «Страна для жизни», из видео, которое было снято во время задержания Ковальковой и Дылевского, следует, что задержание, видимо, проводил заместитель начальника милиции общественной безопасности РУВД Партизанского района Минска Александр Близнюк.





— В Партизанском РУВД не подтвердили нахождение задержанных и сообщили, что задержанные в суде Заводского района Минска, в суде Заводского района не подтвердили нахождение задержанных и сказали, что не обладают сведениями об их местонахождении. По телефону 102 сказали, что задержанный Сергей Дылевский в ИВС на Окрестина. В ИВС на Окрестина эту информацию не подтвердили, — сообщил «Страна для жизни».





TUT.BY сообщили, что Ольга Ковалькова находится в ИВС на Окрестина. О местонахождении Сергея Дылевского информации нет. Позже в Координационном советесообщили, что Ольга Ковалькова находится в ИВС на Окрестина. О местонахождении Сергея Дылевского информации нет.





Напомним, 24 августа около 11.30 возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета — доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Они задержаны в рамках административного процесса, уточнила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. В Координационном совете сообщили, что Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок. Но речь идет именно об административном процессе, то есть, вероятно, о нарушении порядка организации массовых мероприятий.





Задержанного утром сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии. После суда его отпустили, сообщили правозащитники.





Ранее Бокуна вызвали в милицию, он перестал выходить на связь. Потом официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев подтвердил, что Бокун находится в Солигорском РОВД, в отношении него начато административное дело по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.



