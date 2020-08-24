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Ковалькова находится в ИВС на Окрестина, где Дылевский — неизвестно

24.08.2020 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 августа у проходной МТЗ задержали членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Вечером стало известно, что Ковалькова находится в ИВС на Окрестина, где Дылевский до сих пор неизвестно. Задержанного утром сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна оштрафовали.

Ковалькова находится в ИВС на Окрестина, где Дылевский — неизвестно
Фото Вадим Замировский, TUT.by


Как сообщает телеграм-канал «Страна для жизни», из видео, которое было снято во время задержания Ковальковой и Дылевского, следует, что задержание, видимо, проводил заместитель начальника милиции общественной безопасности РУВД Партизанского района Минска Александр Близнюк.

— В Партизанском РУВД не подтвердили нахождение задержанных и сообщили, что задержанные в суде Заводского района Минска, в суде Заводского района не подтвердили нахождение задержанных и сказали, что не обладают сведениями об их местонахождении. По телефону 102 сказали, что задержанный Сергей Дылевский в ИВС на Окрестина. В ИВС на Окрестина эту информацию не подтвердили, — сообщил «Страна для жизни».

Позже в Координационном совете TUT.BY сообщили, что Ольга Ковалькова находится в ИВС на Окрестина. О местонахождении Сергея Дылевского информации нет.

Напомним, 24 августа около 11.30 возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета — доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Они задержаны в рамках административного процесса, уточнила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. В Координационном совете сообщили, что Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок. Но речь идет именно об административном процессе, то есть, вероятно, о нарушении порядка организации массовых мероприятий.

Задержанного утром сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном массовом мероприятии. После суда его отпустили, сообщили правозащитники.

Ранее Бокуна вызвали в милицию, он перестал выходить на связь. Потом официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев подтвердил, что Бокун находится в Солигорском РОВД, в отношении него начато административное дело по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.
 
Теги: Минск
 
 
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24 августа у проходной МТЗ задержали членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Вечером стало известно, что Ковалькова находится в ИВС на...
 
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