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Одобрен проект соглашения с Россией о взаимном признании нарушений в области дорожного движения
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, сообщает пресс-служба главы государства.
Вести переговоры по проекту соглашения и подписывать его уполномочено Министерство внутренних дел.
Напомним, еще в 1997 году Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан ратифицировали конвенцию о взаимном признании шести видов нарушений, фиксируемых инспекторами (вождение в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования инспектора об остановке и т.д.). Если, к примеру, нетрезвый водитель из Беларуси управляет автомобилем на территории России, в его отношении составляется протокол и применяется действующее в РФ наказание (штраф и лишение прав по суду). При этом материалы направляются в Республику Беларусь, где автовладелец также будет считаться лишенным прав и не может заявить об утере удостоверения, чтобы ездить дальше. Аналогично происходит и с российскими гражданами, лишенными прав на территории указанных стран. Кроме того, если водитель игнорирует решение о наложении судом штрафа, к принудительному взысканию подключаются судебные приставы.
В случае, когда нарушение фиксируется в автоматическом режиме, штраф водителю, зарегистрированному на территории стран Таможенного союза, не приходит. Кроме того, нарушение скоростного режима не входит в перечень взаимопризнаваемых нарушений, закрепленных в конвенции 1997 года.
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Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и...
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