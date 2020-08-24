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Одобрен проект соглашения с Россией о взаимном признании нарушений в области дорожного движения

24.08.2020 20:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вести переговоры по проекту соглашения и подписывать его уполномочено Министерство внутренних дел.

Напомним, еще в 1997 году Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан ратифицировали конвенцию о взаимном признании шести видов нарушений, фиксируемых инспекторами (вождение в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования инспектора об остановке и т.д.). Если, к примеру, нетрезвый водитель из Беларуси управляет автомобилем на территории России, в его отношении составляется протокол и применяется действующее в РФ наказание (штраф и лишение прав по суду). При этом материалы направляются в Республику Беларусь, где автовладелец также будет считаться лишенным прав и не может заявить об утере удостоверения, чтобы ездить дальше. Аналогично происходит и с российскими гражданами, лишенными прав на территории указанных стран. Кроме того, если водитель игнорирует решение о наложении судом штрафа, к принудительному взысканию подключаются судебные приставы.

В случае, когда нарушение фиксируется в автоматическом режиме, штраф водителю, зарегистрированному на территории стран Таможенного союза, не приходит. Кроме того, нарушение скоростного режима не входит в перечень взаимопризнаваемых нарушений, закрепленных в конвенции 1997 года.

Как AUTO.TUT.BY писал ранее, в приложении к проекту соглашения установлен список правонарушений, фиксируемых камерами, которые будут признаваться странами: скорее всего, туда войдут нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, выезд на выделенную полосу и другие составы. Информация о неуплате штрафа в срок будет передаваться судебным приставам РФ, Республики Беларусь.

 
 
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Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и...
 
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