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В Беларуси начали снова задерживать участников акций протеста

25.08.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В центре Минска на площади Независимости завершилась очередная гражданская акция протеста, в которой, по оценке, приняли участие около 1 тыс. человек.

"На площади Независимости задержаны несколько участников несанкционированной акции, в рамках административного процесса они доставлены в милицию", - сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, которую цитирует Интерфакс-Запад.

Она добавила, что данные о количестве задержанных уточняются и будут озвучены во вторник в первой половине дня.

Как сообщалось, милиция в понедельник вечером проводила задержания.

Очевидцы сообщали, что на площадь пришли несколько молодых людей с бело-красно-белой символикой. Они вели себя спокойно, лозунги не выкрикивали. Затем на площадь стянулись сотрудники правоохранительных органов. Они потребовали от собравшихся разойтись, а затем начали задержания.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска на площади Независимости завершилась очередная гражданская акция протеста, в которой, по оценке, приняли участие около 1 тыс. человек.
 
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