Если специалисты уедут из страны, какими будут последствия для экономики?

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси продолжается противостояние протестующих и Александра Лукашенко. Уже очевидно, что репрессии неминуемо отразятся на бизнесе и ударят по инвестиционной привлекательности страны, а также по человеческому капиталу.

Происходящие в стране политические события неизбежно отразятся на будущем экономики. А ведь экономические проблемы захлестнули страну не сегодня: устойчивого роста нет уже 10 лет.

И если Лукашенко все же останется, властям, кроме решения задач по росту экономики, придется думать о том, как сохранить и удержать в стране человеческий капитал.

О катастрофических экономических последствиях для Беларуси в случае военного насилия и дальнейшего нарушения прав человека и экономических прав предупредили белорусские власти на днях известные экономисты из 17 стран мира.

По их мнению, если власти Беларуси не начнут переговоры с протестующими, то ускорится отток человеческого и финансового капитала.

«Инвестиции уменьшатся, доступ к иностранному капиталу исчезнет, и доверие к финансовому рынку будет потеряно. Врачи, инженеры и квалифицированные специалисты массово покинут страну, лишив нацию как культурного слоя, так и таланта, необходимого для национального богатства. Беларусь не станет “ІТ-страной”, заблокировав интернет для жителей и бизнеса по политическим мотивам. Исследования показывают, что блокирование интернета дорого обходится», – считают эксперты.

Кто уедет первым?

Своим мнением о том, поедут ли массово белорусы из страны на фоне происходящих событий, с «Ежедневником» поделился старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

По его мнению, невероятной волны миграции мы не увидим в ближайшие дни или недели, так как принятие людьми решения о ней достаточно сложное.

«Тем не менее, что мы сегодня видим: база протеста широкая, действия властей не всегда понятны людям, да и часть репрессий происходит довольно случайно. И вот этот факт непонимания будет провоцировать людей задумываться о миграции, а те, кто уже об этом думал раньше, могут принять окончательное решение эмигрировать», – отметил экономист.

Лев Львовский считает, что первыми уедут из страны ИТ-специалисты, так как у многих ИТ-компаний уже есть офисы в других странах. Известно, что ряд предприятий отрасли уже заявили о частичной релокации своих команд.

К слову, айтишники в целом довольно мобильная группа населения: им достаточно легко найти работу в любом месте.

«Вторыми на очереди будут молодежь, студенты и выпускники школ. Им проще мигрировать, так как у них меньше социальные связи и социальный капитал, у них еще нет профессии и карьеры. Поэтому начинать ее они могут и в другой стране», – предположил собеседник «Ежедневника».

Насколько чревато для экономики?

Проблема с отъездом высококвалифицированных специалистов сейчас стоит действительно остро. Для будущего Беларуси и экономики эта проблема гораздо актуальнее, чем забастовки, считает эксперт.

«Сейчас мы живем в ситуации неопределенности еще не так долго. Если эта ситуация продлится и станет затяжной, и выход из нее не будет мирным, это может привести к отъезду высококвалифицированных специалистов, молодежи, которые больше не будет видеть перспектив в Беларуси. И понятно, что это неминуемо отразится самым негативным образом на экономике в будущем», – пояснил Лев Львовский.

«Трагизм в том, что могут уехать люди с высоким человеческим капиталом, которые могли бы в Беларуси создать бизнес, открыть новую компанию, реализовать интересные проекты», – заключил экономист.