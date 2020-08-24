На нас никто не нападает, но...

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25.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны Беларуси приступает к третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, предусматривается приведения отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности.



"С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщалось, ВС Беларуси проводят масштабные тактические учения в Гродненской области, вблизи границы с Литвой.
 
 
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Министерство обороны Беларуси приступает к третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, предусматривается приведения отдельных...
 
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