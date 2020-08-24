На нас никто не нападает, но...









"С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", - говорится в сообщении оборонного ведомства.





Как сообщалось, ВС Беларуси проводят масштабные тактические учения в Гродненской области, вблизи границы с Литвой.