Bloomberg: Кремль готовится к уходу Лукашенко

В Кремле полагают, что Александр Лукашенко может не пережить протестов после состоявшихся 9 августа выборов, по итогам 65-летний экс-директор совхоза провозгласил себя победителем с результатом более 80% голосов, рассказали Bloomberg два источника, знакомых с позицией окружения Владимира Путина.





По их словам, в Москве не исключают, что Россия может достичь большего, если пойдет на диалог с противниками Лукашенко, тогда как прямое вмешательство в ситуацию рискует спровоцировать в республике социальный взрыв.





Россия не заинтересована в том, чтобы сохранить власть Лукашенко, но и способствовать его падению не намерена, сообщил Bloomberg чиновник, знакомый с ходом обсуждений в Кремле. Даже если Лукашенко устоит, он утратил доверие как партнер, с которым Москва могла бы заключать соглашения, и рассматривается как «токсичный актив», сказал другой источник агентства.









В прошлом году Лукашенко отказался от глубокой интеграции с Россией, которую, по данным Bloomberg, в Кремле рассматривали как способ продлить власть Путина, но, оказавшись перед лицом самого тяжелого политического кризиса за 26 лет своего правления, снова обратился за помощью к Москве.

Bloomberg. Однако у Кремля мало желания идти на военную поддержку режима Лукашенко, поскольку такой шаг рискует обернуть против России белорусское население, говорят источники





По их словам, попытки белорусской оппозиции пойти по пути Украины и взять курс на сближение с Евросоюзом были бы неприемлимыми для Путина. С другой стороны, хотя в Москве не считают возможный уход Лукашенко однозначно негативным, сведений о белорусской оппозиции у Кремля мало, утверждают источники агентства.





Накануне выборов Лукашенко обвинял Россию в подготовке провокаций, задержав 33 гражданина РФ, которые, по данным белорусского КГБ, являлись бойцами ЧВК «Вагнера». Но столкнувшись с многотысячными протестами и угрозой санкций Запада «переобулся в воздухе» и заявил о планах оппозиции порвать российско-белорусский союз, лишив экономику страны десятков процентов ВВП.





Белорусская оппозиция отрицает эти планы и заявляет о готовности к переговорам с Москвой. «Я не вижу смысла для России поддерживать слабого диктатора, которого ненавидит его собственный народ», – заявила в четверг Мария Колесникова, возглавлявшая штаб Виктора Бабарико, арестованного накануне выборов.





«У Лукашенко всегда были сложности в выстраивании отношении с ией. Наша задача – достичь диалога», – сказала она.





У России построила хорошие отношения с оппозицией, пришедшей к власти в Армении – другом ключевом государстве-союзнике на постсоветском пространстве, которое, как и Беларусь, является членом как ЕАЭС, так и военного блока ОДКБ, указывает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.





Если Россия поймет, что Лукашенко не выстоит, она от него откажется, отмечает он:





«Статус кво в отношениях с Беларуси можно удерживать и без Лукашенко».







