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Власти России ограничат госкредитование Беларуси, Венесуэлы и Кубы

25.08.2020 07:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минфин России разработал проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству. Такой свод подготовлен впервые — правила потребовалось установить после поправок в Бюджетный кодекс, принятых в августе 2019 года.

Соответствующий проект постановления правительства опубликовал департамент государственного долга и государственных финансовых активов Минфина 19 августа.

Одной из целей предоставления госкредитов в документе названо «формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора». В качестве принципа декларируется экономическая и коммерческая целесообразность предоставления госкредита.

Принятие правил не повлечет автоматического пересмотра существующих межправительственных соглашений о предоставлении госкредитов, отмечается в проекте.

Если правила предоставления госкредитов будут утверждены в том виде, что предлагает Минфин, несколько традиционных суверенных должников России больше не смогут продолжать занимать у нее деньги по общим правилам. В качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться:

государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов;

государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования;

государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие финансово-экономическую ситуацию;

государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска;

государства с долгосрочным кредитным рейтингом ниже B- (Standard & Poor's, Fitch) или B3 (Moody's Investors Service);

государства, где средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок десять лет превышает 800 базисных пунктов по данным Bloomberg.

В состоянии гражданской войны, по данным Совета по международным отношениям США, сейчас находятся Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия и Южный Судан. В состоянии территориального военного спора — Украина. К замороженным принято относить конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В Белоруссии сейчас разворачивается внутренний политический кризис, вызванный противостоянием оппозиции и режима Александра Лукашенко.

ОЭСР относит к 6-й и 7-й категориям странового риска такие государства, как Ангола, Армения, Беларусь, Иран, ЦАР, Куба, КНДР, Киргизия, Молдавия, Сирия, Туркмения и Венесуэла. Кредитные рейтинги ниже B-/B3 от международных рейтинговых агентств присвоены Кубе и Венесуэле.

По общим правилам Беларусь, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов. Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Беларусь и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России.

С 2008 года российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Беларуси по меньшей мере восемь кредитов. На конец марта 2020 года Беларусь только по кредиту на строительство Белорусской АЭС была должна России $7,92 млрд.

 
 
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Минфин России разработал проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству. Такой...
 
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