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Под Гомелем столкнулись два автомобиля — погибли две женщины и ребенок

25.08.2020 07:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера около 21:00 в Гомельском районе на 418-м километре автодороги М8 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибли три человека, еще пятеро пострадавших находятся в больнице, сообщили в МВД.

В ДТП погиб ребенок 2014 года рождения и 59-летняя женщина. Еще одна женщина 1988 года рождения скончалась от полученных травм позднее. Трое детей и двое взрослых госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины аварии выясняются.

 
 
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Вчера около 21:00 в Гомельском районе на 418-м километре автодороги М8 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибли три человека, еще...
 
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