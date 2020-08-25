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Под Гомелем столкнулись два автомобиля — погибли две женщины и ребенок
Источник материала: Onliner
Вчера около 21:00 в Гомельском районе на 418-м километре автодороги М8 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибли три человека, еще пятеро пострадавших находятся в больнице, сообщили в МВД.
В ДТП погиб ребенок 2014 года рождения и 59-летняя женщина. Еще одна женщина 1988 года рождения скончалась от полученных травм позднее. Трое детей и двое взрослых госпитализированы.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины аварии выясняются.
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Вчера около 21:00 в Гомельском районе на 418-м километре автодороги М8 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибли три человека, еще...
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